La polémica entre Irina Baeva y Gabriel Soto continúa: la actriz rusa confirmó que se casó en secreto con el famoso pocos meses antes de que terminara su relación. La ahora expareja tuvo una romántica boda en la que se juraron amor eterno. ¿Cuándo y dónde fue el enlace matrimonial? Esto es lo que dijo la artista de “Aventurera”.

Hace unos días, Gabriel Soto sorprendió a todos con la noticia de que su relación con Irina Baeva había llegado a su fin después de seis años de noviazgo. Tras el anuncio, la actriz rusa dijo, en una entrevista para Hola!, que el comunicado salió sin su autorización: “Yo no lo redacté, no sé, porque mi nombre está ahí (…) me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, aseguró.

En su más reciente entrevista con el medio anteriormente citado, la famosa “Aventurera” compartió más detalles de lo que fue su romance con Gabriel Soto y confesó que se casó con él pocos meses antes de que terminaran; dio detalles de cómo fue la boda y quiénes los acompañaron.

¿Cuándo se casaron Irina Baeva y Gabriel Soto?

Irina Baeva dijo a Hola! que se casó con Gabriel Soto durante las vacaciones de Semana Santa: "el 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda espiritual; la hicimos en Semana Santa”, precisó la famosa, quien aún afirma que le tomó por sorpresa el comunicado que lanzó su ex pues asegura que hasta hace unos días seguían juntos.

¿Dónde se casaron Irina Baeva y Gabriel Soto?

De acuerdo con las declaraciones de Irina Baeva, su boda con Gabriel Soto fue en Acapulco, en la casa que el actor tiene en el puerto. En redes sociales circulan fotos de la lujosa residencia del famoso, la cual cuenta con una privilegiada vista al mar.

¿Quiénes asistieron a la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto?

La actriz de “Aventurera” relató que su boda con Gabriel Soto fue muy íntima por lo que pocas personas los acompañaron en ese importante día, probablemente familiares y amigos cercanos. "Tomamos esa decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, fue algo simbólico, algo muy íntimo con la gente más cercana”, afirmó.

¿Irina Baeva y Gabriel Soto se divorciaron?

La boda de Irina Baeva y Gabriel Soto fue simbólica por lo que no estarían enfrentando un proceso de divorcio ante la ley, ya que dicho enlace matrimonial no fue religioso ni civil. La actriz de “Aventurera” no mencionó si el tipo de unión que se hizo requiera de un procedimiento especial para ahora que terminaron.

Por el momento, hay especulaciones de que Gabriel Soto y Cecilia Galiano podrían estar comenzando una relación amorosa, pero esta información no ha sido confirmada.