Se continúan revelando detalles de la vida de Irina Baeva ahora que está como protagonista de la obra de "Aventurera", puesta en escena que ha recibido cientos de malos comentarios. En redes sociales se viralizó la historia de amor de una de las primeras parejas de la actriz: se trata de su exnovio mexicano que la “sacó” de Rusia y la ayudó a llegar a México. ¿Quién es y qué pasó con él? Te contamos.

Si hay un tema del que Irina Baeva no habla es justamente de su vida amorosa. Su relación con Gabriel Soto la ha llevado con total privacidad y son pocos los detalles que se conocen; no obstante, en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la pareja de actores estaría preparando un comunicado para anunciar su separación, así lo aseguró Flor Rubio en el programa de “Venga La Alegría”. Hasta el momento, dicha separación no se ha confirmado ni desmentido.

Pero antes de Gabriel Soto, hubo otro hombre importante en la vida de la famosa y fue un mexicano: en redes sociales comenzó a circular la historia de amor que Irina Baeva tuvo hace más de 10 años con un hombre originario de la CDMX. De acuerdo con el relato hecho por varios usuarios de X y TikTok, la famosa salió de Rusia gracias a este exnovio, que al final terminó dejando.

¿Cómo llegó Irina Baeva a México?

El exnovio mexicano de Irina Baeva fue la persona que la ayudó a salir de Rusia en 2011 cuando ella más lo deseaba, ya que su sueño era venir a México para convertirse en actriz y trabajar en Televisa. De acuerdo con la tiktoker Xenia Reina, el mexicano hizo de todo para apoyarla.

“Ese hombre hizo muchísimo por Irina cuando ella apenas vino a México y ella la verdad es que le pagó mal. Irina habría conocido a Alfredo Abundis por internet mientras buscaba la manera de mudarse a México”, contó la tiktoker Xenia Reina.

También se menciona que su exnovio le habría comprado el vuelo de avión de Rusia a México, por lo que le pagó los gastos de viaje. Una vez que Irina Baeva llegó a la CDMX, se quedó a vivir con el mexicano, quien le abrió las puertas de su casa.

¿Quién es el exnovio mexicano de Irina Baeva?

Alfredo Abundis es el exnovio mexicano de Irina Baeva que la sacó de Rusia y la trajo a México para que cumpliera su sueño de ser actriz y famosa. La relación entre ambos duró sólo un tiempo, porque al final la ahora protagonista de "Aventurera" lo dejó y continuó con su camino. Hasta el momento, se desconocen varios detalles de Abundis, pero se especula que sigue viviendo en la CDMX. En Instagram circulan fotos de la pareja en 2011, paseando por México y de viaje por la playa.

¿Cómo aprendió a hablar español Irina Baeva?

Irina Baeva no aprendió a hablar español porque tuvo un exnovio mexicano; la rusa se preparó desde la universidad y estudio dicho idioma cuando se encontraba cursando la carrera de periodismo y relaciones públicas en la Universidad Estatal de Moscú (licenciatura que no terminó pues decidió mudarse a México).

Irina Baeva decepciona en 'Aventurera': se presenta con foro casi vacío

A la par que surgió la polémica por su exnovio mexicano, Irina Baeva volvió a sufrir un “descalabro” en "Aventurera": se reportó que la última función que dio apenas alcanzó reunir a 60 personas, cuando el Salón Los Ángeles tiene capacidad para más 750, así lo informó Gabriel Cuevas para el programa "Fórmula Espectacular".