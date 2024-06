Ángela Aguilar y Christian Nodal llevarían más tiempo juntos del que ellos dieron públicamente. Así lo aseguranlos fanáticos de la pareja y de Cazzu, quienes han seguido, paso a paso las pistas que han dejado los cantantes en las últimas semanas sobre su romance.

¿Cómo y cuándo se enteró la estrella argentina de la infidelidad de su pareja con la hija de Pepe Aguilar? Te contamos a continuación.

El pasado 10 de junio, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance en una entrevista para la revista Hola! luego de varias semanas de especulaciones que los vinculaban sentimentalmente.

En su momento, la joven pareja aseguró que su actual relación era "la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. Estas palabras dejaron entrever que los cantantes tuvieron un romance secreto y que fue hace varios años.

Desde entonces, y tras estas declaraciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de ser señalados y criticados ya que se asegura que el cantante de regional mexicano le fue infiel a Cazzu, madre de su hija Inti, ya que dos semanas antes de revelar su relación con la hija de Pepe Aguilar, el intérprete de “Adiós amor” anunció su rompimiento con la famosa argentina.

En redes sociales, fanáticos de Cazzu afirman que Nodal y Ángela están juntos desde hace mucho tiempo y que el 10 de junio sólo fue la fecha en la que hicieron público su romance; sin embargo, éste habría iniciado cuando él aún estaba con la argentina.

Recordemos que Christian Nodal ofreció varias entrevistas poco antes de que diera a conocer que terminó con Cazzu; en dichos encuentros con medios de comunicación se refería a la cantante argentina como “mi mujer” e, incluso, llegó a contar detalles románticos sobre ella; tal es el caso de la entrevista que le hizo Raúl de Molina para el El Gordo y la Flaca, que fue publicada en Youtube el 23 de mayo de 2024, o la hecha por Luz García para Noche de Luz con fecha del 13 de mayo de 2024.

¿Cómo se enteró Cazzu que Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar?

De acuerdo con las teorías que circulan en redes sociales hechas por fanáticos, quienes han atado los cabos y reunido las pistas, la forma en la que Cazzu se enteró que Nodal le fue infiel con Ángela Aguilar fue cuando la joven cantante de 20 años lució una cadena de cruz en una presentación en Chihuahua.

Dicho collar es igual a uno que tiene Christian Nodal, por lo que Cazzu pudo haberlo reconocido de inmediato.

¿Cuándo se enteró Cazzu de la infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Esta presentación en la que Ángela Aguilar lució el collar de Christian Nodal se llevó a cabo el pasado 15 de mayo, por lo que esa sería la fecha en la que Cazzu se enteraría de la infidelidad de su pareja.

De hecho, ese mismo día, la argentina compartió un mensaje en su cuenta de X que dice lo siguiente: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

En su momento, algunos fanáticos creyeron que estas palabras de Cazzu se referían al lanzamiento de una nueva canción, no obstante, ahora sospechan que tiene que ver con que ese día se dio cuenta de que entre Christian Nodal y Ángela Aguilar había algo más que sólo amistad.