Irina Baeva hizo su debut en la obra “Aventurera” con el pie izquierdo: la famosa actriz no convenció en el escenario, ni por su actuación ni por su baile y miles de usuarios en redes sociales se lanzaron contra ella y la destrozaron; algunos incluso llegaron a pedir que la sustituyan lo antes posible.

Juan Osorio y su pareja, Eva Daniela, lanzaron esta nueva versión del musical “Aventurera” con un elenco que prometía mucho en un inicio. Los protagonistas de la historia en esta ocasión son la actriz rusa Irina Baeva y el actor venezolano Daniel Elbittar, pero también forman parte estrellas como Salvador Sánchez, Olga Breeskin y Nicola Porcella, por mencionar algunos.

Sin embargo, la puesta en escena de Juan Osorio dejó decepcionados a muchos de los asistentes, periodistas e influencers que se dieron cita en la noche del estreno, ya que la actuación de Irina Baeva no fue la que todos esperaban. Las principales críticas hacia la rusa es que no baila y que no tiene un correcto manejo de su expresión corporal.

Asimismo, su actuación dejó mucho que desear y una vez que comenzaron a circular los videos de su presentación en redes sociales, los usuarios mostraron su descontento y destrozaron a la actriz, señalando que no tiene lo que se necesita para interpretar este papel, inspirado en la película “Aventurera” de 1950, que inmortalizó a Ninón Sevilla.

“Aventurera le queda enorme”, “Irina Baeva baila tan bien como Gabriel Soto cantando en vivo”, “Juan Osorio tú muy mal”, “La actriz de origen ruso carece de la experiencia artística necesaria y esto se refleja en la falta de calidad de la producción que presenta Juan Osorio”, “No vayan a gastarse $2,000 para ver esto”, y “Que me disculpe Irina Baeva, pero la única Aventurera que conozco era Edith González”, señalaron algunos usuarios en X.

Hasta el momento, Irina Baeva no se ha pronunciado al respecto sobre todas las críticas que le hacen hacia su trabajo en "Aventurera" como Elena Tejero, pero sí agradeció a los comentarios de apoyo que ha recibido.

¿Quiénes han sido las mejores Aventureras?

Muchas actrices han protagonizado la obra “Aventurera” y le han dado vida al personaje de Elena Tejero, entre ellas: Susana González, Patricia Navidad, Adriana Fonseca, Ninel Conde, Maribel Guardia, Sabine Moussier, Malillany Marín, Lorena Rojas e Itatí Cantoral.

Pero, de acuerdo con los seguidores de la puesta en escena, las mejores Aventureras en toda su historia han sido Edith González (en 1998) y Niurka Marcos (en 2003) debido a que en el escenario demostraron sus dotes artísticos, además de que ambas eran bailarinas profesionales.

¿Qué dijo Niurka de Irina Baeva?

Niruka Marcos se fue con todo contra Irina Baeva y a través de sus redes sociales compartió su opinión al respecto sobre la participación de la actriz rusa en “Aventurera”. “No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero exige mucho más”, aseguró la famosa cubana.

Además, enfatizó en que “Irina no es vedette, no ¿bailas?” y dijo que uno de los grandes problemas de la obra “Aventurera” es el coreógrafo: “Yo ni iría a decirle nada a Irina, iría a donde está el coreógrafo y lo cambiaría ¡pero ya!”, aseveró. “¿Qué carajos hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila”, dijo Niurka. Añadió: "Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje".