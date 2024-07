La cantante Beyoncé fue la encargada de presentar al equipo de Estados Unidos durante la transmisión de NBC de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para la tarea, Beyoncé deslumbró ataviada con un leotardo blanco que tenía las letras USA y la bandera estadounidense decoradas con brillantes azules, rojos y blancos. En el video llevó botas blancas de cowgirl, un sombrero y una capa vaporosa.

Después combinó el leotardo con stilettos y cabello rubio perfectamente lacio.

Beyoncé presentó a los atletas más destacados de su país. “Estas esperanzas y sueños, estas superestrellas que nos representan. La gente de esta nación grande, audaz, hermosa y complicada. Todos alentándolos juntos”.

“Y sé que conoces a mi chica Simone. Nacida para volar, destinada a inspirar. Tenemos superestrellas y tenemos leyendas. Tenemos grandes soñadores que lucharon toda su vida para llegar aquí”, elogió a los deportistas.

Los internautas coincidieron en que Beyoncé, de 42 años, era la mejor artista para presentar a los atletas estadounidenses. Más tarde volvió a mostrar su apoyo usando los colores de la bandera en otro outfit.

Cautivó al usar una minifalda tableada, top con transparencias, chaqueta y sandalias blancas. Usó múltiples accesorios como una bolsa azul de Jacquemus, gorra, lentes de sol oscuros y aretes de diamantes. El protagonista de su maquillaje fue el labial rojo.

Beyoncé es toda una estrella, pero no se olvida de que la salud mental es más importante que la apariencia.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la cantante dijo que en el pasado pasaba demasiado tiempo haciendo dietas. “Estoy aprendiendo a romper el ciclo de mala salud y negligencia. Mi salud, la forma en que me siento cuando despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío… Esas son las cosas en las que me he estado concentrando”.

Asegura que la salud mental también es un cuidado personal. “Tu cuerpo te dice todo lo que necesitas saber, pero tuve que aprender a escuchar. Creo que, como muchas mujeres, he sentido la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi empresa y no me di cuenta de cuánto eso afecta mi bienestar mental y físico”, añadió.