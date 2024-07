Kate Middleton pudo haber impedido la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry; una fuente informó que la princesa de Gales no quería que su cuñado se casara con la exactriz de “Suits” por una importante razón; al parecer, Kate se dio cuenta de un inquietante detalle sobre la duquesa de Sussex.

Si hay alguien de la familia real en la que Kate Middleton no confía, y nunca lo hizo, es Meghan Markle. Aunque parecían amigas e incluso fueron a muchos eventos juntas mientras la duquesa de Sussex fue parte de la corona británica, la realidad era que no se llevaban bien y que la princesa de Gales solo la “toleraba” por el gran cariño que le tenía al príncipe Harry.

Debido a esto, durante un tiempo, a los duques de Sussex y a los príncipes de Gales se les llegó a conocer como “Los 4 Fantásticos”, así los llamó la prensa al ver lo bien que se llevaban y la buena imagen que le daban a la familia real británica.

Pero esto no era cierto y menos cuando Kate Middleton estaba realmente preocupada de que Harry se casara con Meghan, sobre todo cuando se percató de un detalle que le pareció revelador e inquietante; algo en la personalidad de la duquesa de Sussex alertó a la esposa del príncipe William.

De acuerdo con la experta en realeza y editora en jefe de Majesty Magazine, Ingrid Seward, a Kate le preocupó el comportamiento que mostraba Meghan, sobre todo su actitud durante la planeación de la boda. La princesa de Gales conoció a “otra Meghan” y eso le pareció razón suficiente para que Harry no se casara con ella.

“Kate intentó llevarse bien con Meghan. Harry había sido parte de su pequeña familia del Palacio de Kensington y Kate sabía que él quería casarse. También anhelaba que él fuera feliz. Pero Kate vio las señales de advertencia en el comportamiento de Meghan, especialmente en la época de la boda”, dijo la experta.

La princesa de Gales anhelaba que su cuñado "fuera feliz" y "trató" de llevarse bien con la esposa de Harry, pero eso no se pudo cuando Meghan comenzó a ser “grosera”. Seward aseguró que Meghan "odiaba ser considerada la segunda mejor" después de Kate y estaba "insegura" sobre su "propio estatus".

“Kate había conseguido al hombre número uno, mientras que Meghan solo tenía al hijo ‘de repuesto’ en el príncipe Harry. La mayoría de las mujeres ni siquiera pensarían en eso. Pero Meghan era tan insegura y ansiosa por su propio estatus que se lo tomaba todo como un desaire”, mencionó la experta.

Cuando los duques de Sussex platicaron con Oprah Winfrey tras abandonar sus deberes reales, revelaron que nunca tuvieron el apoyo y la comprensión de la familia real; Además, Meghan dejó entrever que Kate Middleton fue “mala” con ella y aseguró que aunque parecía que se llevaban bien no era así.

Kate Middleton invita de vacaciones a Harry pero exige que no lleve a Meghan

Luego de haber sido diagnosticada con cáncer, Kate Middleton y toda su familia se irán de vacaciones a su residencia de descanso para pasar el verano juntos: será en el famoso castillo escocés conocido Balmoral donde se reúnan la princesa de Gales, con William, el rey Carlos II, Camilla Parker, el príncipe George, el príncipe Louis y la princesa Charlotte.

De acuerdo con el medio Express, no todos los integrantes de la familia real son bienvenidos, ya que a pesar de que Kate Middleton habría invitado a Harry a las vacaciones en Balmoral, le pidió que no llevara a Meghan porque no desea estar cerca de ella. Esta sería una clara prueba de que la princesa de Gales no quiere tener relación con la exactriz ni busca reconciliarse con ella.