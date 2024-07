La actriz mexicana Eiza González, de 34 años, fue el centro de atención al posar en la alfombra roja de la Summer Gala en Saint-Tropez.

La estrella deslumbró ataviada con un espectacular vestido escotado en color arena que tenía un panel descubierto a la altura del abdomen, con lo que dejó a la vista su espectacular figura y diminuta cintura.

Eiza también presumió sus brazos tonificados y resaltó su belleza con joyería dorada. Llevó aretes, anillo y una gargantilla espectacular.

Resaltó sus facciones con un maquillaje compuesto por base, rubor y un delineado de ojos perfecto. Llevó recogida su cabellera y posó ante los fotógrafos.

Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Durante el evento benéfico en el Golf Club Saint-Tropez, Eiza González también posó con la cantante Camila Cabello y disfrutó de la noche cantando junto a ella y Emma Roberts. También pudieron disfrutar de botellas de tequila Reposado Azul en cada mesa.

Eiza González está feliz luego de que 3 Body Problem, serie en la que participa, recibiera 6 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo mejor serie de Drama. “¡Santo cielo! ¡Felicitaciones a cada una de las personas en nuestra familia 3bodyproblem!”, escribió en sus redes sociales.

La estrella mexicana destacó que todos los involucrados en el proyecto trabajaron incansablemente para brindar entretenimiento de calidad a sus audiencias. “Es un esfuerzo colectivo y estamos increíblemente agradecidos por este reconocimiento. Pero lo más importante es dar las gracias a todos los que nos vieron y nos apoyaron”, agregó.

La actriz recibió felicitaciones de celebridades como Lauren Sánchez, quien escribió: “Oh por Dios. Felicidades. Bien merecido”.

La serie cuenta la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena.

La actriz mexicana también participa en "Mr. y Sra. Smith”, el nuevo programa de Prime TV inspirado en la película que antes protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie.

Eiza González asegura que ha puesto mucho empeño en estos proyectos.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.