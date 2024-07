Adrián Marcelo, uno de los nuevos integrantes de La Casa de los Famosos, se convirtió en uno de los participantes más polémicos por su actitud “sin filtros” y por su recurrente uso del sarcasmo en el codiciado programa mexicano.

La celebridad de internet, se convirtió tendencia por expresar que Brigitte Bozzo, una de sus compañeras, debería salir de la competencia porque “al ser extranjera le está robando un puesto de trabajo a un mexicano”, pero también porque usuarios recuerdan sus anteriores declaraciones.

El conductor, originario de Monterrey, Nuevo León, adquirió popularidad cuando formó parte del programa ‘Adrián Marcelo presenta’, que catapultó su fama hasta que decidió crear su propio canal de YouTube, donde cuenta con más de dos millones de suscriptores.

El influencer se caracteriza por crear contenido en las calles, donde realiza entrevistas a personas aleatorias y diferentes dinámicas. Sin embargo, durante su trayectoria profesional también ha estado envuelto en problemas.

¿Cuáles son las polémicas de Adrián Marcelo?

Una mujer identificada como Carolina, denunció públicamente al influencer por acoso y tortura psicológica en 2022, ante ello, Adrián Marcelo respondió que “se sacó el miembro” para mostrárselo a la joven con quien, según sus declaraciones, estaba saliendo.

“Yo no es que sienta que me merecía eso, pero sinceramente gostear está mal y yo lo hice. Con tal de conseguir aquellito, me empecé a portar como un caballero y cuando pasó, la neta sí fui un patán”, comentó. En la actualidad, el regiomontano se encuentra casado con Karina Puente, con quien suele compartir románticas postales en redes sociales.

Adrián Marcelo, también estuvo en el ojo del huracán cuando fue acusado de gordofóbico por las declaraciones que expresó en el podcast ‘Mal Influencer’ de Karla Panini, donde señaló su postura sobre las mujeres con sobrepeso que salen en revistas.

“Creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí, o por el mérito de comer, no hay disciplina, digan no”, expresó.

A sus polémicas se sumó la vez que en 2019, comparó los feminicidios con los errores deportivos durante el partido Chivas vs Pachuca, sin embargo, se disculpó momentos más tarde por su “estupidez e inconsciencia”

“Es un error, prácticamente se puede considerar un feminicidio, la deja muerta ahí en el área y en ese momento llega el jugador”, señaló.