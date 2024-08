La actriz Elizabeth Hurley lució espectacular en el último video que subió a su cuenta de Instagram donde mostró su piel ataviada con un pequeño bikini amarillo.

La estrella promocionó un protector solar de Clinique por lo que mostró imágenes donde se untaba la crema en su cuerpo y al mismo tiempo lució sus curvas.

Nadó en la piscina y usó lentes de sol de la marca de Elton John mientras se refrescaba. También la grabaron debajo de la regadera y frente a lo que parecía ser un lago.

“Un sueño de verano”, “Wow” y “Qué increíble mujer eres” fueron algunos de los comentarios en la publicación que ya suma más de 37 mil “Me Gusta”.

La británica demostró que aún posee una fabulosa figura con abdomen plano y piernas torneadas a sus 59 años. En una entrevista con The Telegraph dijo que siempre ha cuidado lo que come y que nunca consume alimentos altamente procesados.

“Desde que aprendió más sobre los alimentos procesados, dejó de comer sándwiches envasados y, en su lugar, come alimentos como pollo asado con puré de papas y verduras”, señalan.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Constantemente modela piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley Beach nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres.Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web. La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo.

La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.