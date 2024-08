Ángela Aguilar y Christian Nodal no estarían viviendo la historia de amor de “cuento de hadas” que todo mundo imagina. Se dio a conocer que las familias de ambos cantantes no se llevan bien y el día de la boda esto quedó al descubierto por un importante detalle. ¿Qué pasó? Te contamos la razón de su enemistad.

A pesar de que Pepe Aguilar fue el primero en compartir las fotos de la boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, el famoso cantante no estaba contento el día del enlace matrimonial, así lo reveló su lenguaje corporal, que fue analizado por la experta Maryfer Centeno.

Sin embargo, invitados de la boda filtraron información relevante sobre el ambiente que se vivió en la boda de los artistas y aseguraron que Pepe Aguilar lucia serio y triste. Además, mencionaron que se vivieron momentos de tensión durante la celebración de su casamiento, así lo reveló el programa “Sale el Sol”.

La periodista Joanna Vega-Biestro contó que algunos asistentes a la boda comentaron que la felicidad con la que posaron en las fotos las familias de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue fingida, ya que se vivió un ambiente muy tenso entre Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez Alcalá, y los papás del cantante de regional mexicano, Jaime González y Cristy Nodal.

En la sección “Pájaros en el Alambre”, Vega-Biestro dijo: “En las fotos se veían como una familia feliz, pero la tensión era palpable. De los 45 invitados, muchos sintieron el ambiente tenso. Solo vieron sonreír a Pepe Aguilar para las fotos; fuera de eso, estaba muy serio.”

Tras ser revelada esta información, la periodista señaló que las familias de Ángela Aguilar y Christian Nodal no se llevan bien y que podrían estar teniendo problemas para convivir y esto sería porque Pepe Aguilar habría apresurado los preparativos para que la pareja se casara lo antes posible; esta decisión no habría sido del todo apoyada por los padres del intérprete de “Adiós Amor”.

¿Nodal fue “obligado” a casarse con Ángela Aguilar?

Hasta el momento no hay información que confirme que Christian Nodal fue “obligado” a casarse con Ángela Aguilar, pero de acuerdo con los periodistas de la sección “Pájaros en el Alambre”, Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, las familias de los recién casados no se soportan porque creen que Pepe Aguilar influyó en la decisión de que la boda se realizara sólo un mes y medio después de que la pareja anunció su romance públicamente.

El que Pepe Aguilar estuviera serio, cabizbajo y estresado durante el casamiento de su hija y las declaraciones de los invitados que aseguran había tensión entre los padres de los novios hacen que los fanáticos y seguidores de esta historia de amor especulen más sobre los verdaderos motivos del enlace matrimonial.

¿La hermana de Nodal no quiere a Ángela Aguilar y por eso no fue a la boda?

Así como se especula que Jaime González y Cristy Nodal, padres del cantante de 25 años, no se llevan con la familia de Ángela Aguilar por haber “obligado” a su hijo a casarse, también se comentó que Amely Nodal, hermana del intérprete de “Dime Como Quieres”, no estaría de acuerdo con el matrimonio.

En las fotos publicadas de la boda no aparece la hermana de Nodal, nadie ha confirmado que haya acudido a la boda y, hasta el momento, ella no se ha pronunciado en redes sociales sobre el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En redes sociales, los usuarios sospechan que la hermana de Nodal no quiere a Ángela Aguilar y que esa sería la razón por la que no fue a la boda, pero esta versión no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que Amely Nodal no ha reaccionado a las fotos que publicó la pareja en sus cuentas de Instagram.