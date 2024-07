La actriz Elizabeth Hurley deslumbró en Instagram al lucir su cuerpazo ataviada con un diminuto bikini negro.

La estrella de Al Diablo con el Diablo demostró que sus 59 años no son un impedimento para demostrar su sensualidad y posó ante la cámara en un video.

Hurley lució un bikini negro y sobre él un pareo traslúcido de red que dejó a la vista su abdomen plano. Llevó un crucifijo sobre el cuello, lentes de sol y más tarde usó un sombrero al subir a la camioneta que la llevaría a su destino.

“Entre menos ropa vistes, lo mejor que te ves” y “La más hermosa” fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo”.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

