La modelo e influencer Georgina Rodríguez incendió Instagram al publicar una belfie en bikini. La estrella del reality show Soy Georgina, presumió una figura irreal ataviada con un bikini blanco y sobre él una camiseta traslúcida.

“Nujuma”, escribió y sumó más de 4 millones de reacciones. Además, miles de usuarios comentaron su galería de fotos donde dejaron mensajes como “Diosa”, “Mis padres” y “Amo tus uñas naturales y tus fotografías sin editar, sin maquillaje. Eres guapísima”.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo también coló en la galería fotografías de sus 5 hijos y mostró cómo se divierten en su tiempo libre en la playa.

Georgina Rodríguez es madre biológica de Alana y Bella. Ella y CR7 perdieron trágicamente al hermano de Bella, Ángel, cuando murió durante el parto en abril de 2022. Los otros hijos del futbolista son Cristiano Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Sin embargo, Georgina acoge a todos como sus hijos.

En su reality show de Netflix, reveló que sufrió tres abortos espontáneos antes de perder a su hijo recién nacido. “Tenía mucho miedo en cada ultrasonido. Me sentí muy tensa porque ya había tenido tres abortos anteriores y volví a casa hecha pedazos”, dijo.

Georgina Rodriguez/ Photo © 2024 Mega/The Grosby Group

Por ahora la familia luce feliz tras la última Eurocopa del futbolista.

“Es sin duda mi última Eurocopa. Pero no me pongo sentimental por eso, me emociono por todo lo que implica el fútbol. Por la ilusión que tengo por el juego, la ilusión de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que la gente me tiene”, dijo.

"No se trata de dejar el fútbol, porque si lo hago, ¿qué más tengo que hacer o ganar? No se trata de conseguir un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”, agregó Cristiano.

Georgina también publicó una fotografía al lado de Cristiano Ronaldo, donde ambos lucen en excelente forma física. Ella presume su figura con un bikini amarillo con negro y él luce shorts negros sin camiseta.

No perdió la oportunidad y presumió sus curvas en otras imágenes.

La pareja se conoció cuando el deportista jugaba en el Real Madrid y visitó una tienda Gucci en la que trabajaba la ahora empresaria y comenzaron a salir en 2017. Aunque no se han casado, se rumora que tienen un acuerdo prenupcial que protege a Georgina Rodríguez en caso de una separación.

Cristiano Ronaldo ya no juega en los mejores clubes del mundo, pero es el jugador estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Aunque Georgina Rodríguez no estaba muy de acuerdo en vivir en Arabia Saudita, disfruta de los lujos y sale de viaje cada que puede.