En medio de los rumores del supuesto embarazo de Ángela Aguilar, se captó a la 'princesa del regional mexicano' fumando y bebiendo alcohol en el concierto de Christian Nodal, lo que disipó las sospechas de que un bebé estaba en camino.

Desde que la pareja se comprometió en una ceremonia privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, usuarios aseguraron que la apresurada boda se realizó porque la menor de la Dinastía Aguilar “tenía dos meses” de embarazo.

TAMBIÉN LEE: ¿Le incomodó? Preguntan a Nodal por Cazzu en medio de luna de miel con Ángela Aguilar

Sin embargo, durante la presentación de ‘El Forajido’ en Mazatlán, Sinaloa, la intérprete de ‘En realidad’ fue captada por fanáticos mientras se encontraba con unos pantalones cafés, una blusa blanca y un cigarro en la mano que después fue intercambiado por un vaso con alcohol.

En redes sociales, señalaron que “si estuviera embarazada no podría fumar”, además indicaron que la joven de 20 años lució un abdomen plano y una figura envidiable.

TAMBIÉN LEE: ¿Por qué las familias de Christian Nodal y Ángela Aguilar no se llevan bien? Esta sería la razón

Durante su carrera profesional, Aguilar destacó por mostrar una actitud “sana y educada”, lo que provocó que sus seguidores, conocidos como ‘angelitos’, culparan a Nodal de los vicios de la cantante.

“No Ángela, aunque estés enamorada no hagas lo que él hace, si no te gusta no hagas eso. Mejor dile a él que eso está mal y hace daño”, ¿Donde quedó la niña educada? Solo falta que se tatúe toda la cara”, señalaron.

Christian Nodal sube a Ángela Aguilar al escenario

Christian Nodal volvió a demostrar su amor hacia Ángela Aguilar públicamente, ahora durante su presentación en Mazatlán, Sinaloa. En medio del concierto, el cantante mexicano dijo “Amor. Señora esposa, ¿quiere salir a saludar?” , lo que terminó en un romántico beso frente a miles de fans.

Aunque la cantante mexicana recibió múltiples críticas por comenzar una relación con Nodal a menos de un mes de que ‘El Forajido’ anunció su separación con Cazzu, el público sinaloense le dio la bienvenida con gritos de “Qué cante, qué cante, qué cante”.

Christian Nodal se presenta en concierto vacío

A través de redes sociales, personas que asistieron al concierto del cantante de ‘botella tras botella’ en el estadio ‘El Encanto’ en Mazatlán, Sinaloa, aseguraron que la presentación comenzó con el recinto vacío.

En las grabaciones, se puede observar la ausencia fanáticos, la pista a menos de la mitad de asistencia y decenas de asientos sin ocupar: "A ese abandona hijas le está llegando el karma", comentaron.