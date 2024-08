El príncipe Harry pudo haber perdido a su hermano William para siempre por un comentario que hizo sobre los matrimonios reales; el príncipe de Gales estaría sumamente molesto porque Harry habría puesto en duda el amor que el heredero al trono de Reino Unido siente por Kate Middleton.

El príncipe Harry y su hermano William están más distanciados que nunca y la reconciliación entre ellos se ve distante y difícil de lograr, aún más por los comentarios que han hecho los duques de Sussex a lo largo de los últimos años, desde que abandonaron sus deberes reales y decidieron rehacer su vida en Montecito, California, Estados Unidos.

Pero de todo lo que han dicho Meghan y Harry, hay algo que al príncipe William le dolió mucho y es la mayor razón de su distanciamiento con su hermano. De acuerdo con Richard Hardman, causó indignación en la Casa Real el que el duque de Sussex dijera que los matrimonios en la realeza no son por amor.

Harry hizo este comentario en diciembre de 2022, en su serie de Netflix, “Harry & Meghan”; en un capítulo, el hijo menor de la princesa Diana habló sobre el "dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan con miembros de la institución (real)" y por lo que pasó su madre. Agregó que estaba "aterrorizado” y que no quería que la historia se repitiera con Meghan Markle.

“Para muchas personas de la familia, especialmente los hombres, puede existir la tentación o el impulso de casarse con alguien que encaje en el molde, en lugar de alguien con quien quizás esté destinado estar. La diferencia entre tomar decisiones con la cabeza o con el corazón. Mi madre ciertamente tomó la mayoría de sus decisiones, si no todas, desde el corazón, y yo soy el hijo de mi madre”, indicó Harry.

Dicha revelación enfureció a William y en el libro de Hardman, titulado “Charles III: New King. New Court. The Inside Story”, el experto menciona que una fuente cercana al príncipe de Gales le dijo que William tomó este comentario de su hermano menor como un "ataque flagrante a Kate Middleton" y un ejemplo de que Harry había “violado la confianza de su hermano”.

Por decir que los matrimonios reales no se hacen por amor sino por conveniencia es que William está furioso con Harry y Kate Middleton también, pues hasta el momento no han querido perdonarlo y, al contrario, se han alejado más de él y de su esposa Meghan.

Meghan y Harry regresan a Reino Unido; buscan lujosa residencia pero familia real los quiere lejos

Una fuente cercana le dijo al medio Express que Meghan Markle y el príncipe Harry están buscando una lujosa residencia en Reino Unido, en la que planean pasar tiempo de manera parcial, sobre todo que sirva de alojamiento para cuando el duque de Sussex visite a la familia real. "Harry realmente quiere pasar más tiempo en el Reino Unido, pero no se siente cómodo haciéndolo hasta que se hayan resuelto los problemas de seguridad (...) él y Meghan planeaban buscar una casa a tiempo parcial cerca de Windsor este año y esperaban que el proceso de apelación se escuchara antes de fines de julio para que pudieran comenzar adecuadamente su búsqueda. Sin embargo, el proceso judicial parece estar tomándose su tiempo", señaló el informante.

Sin embargo, esta decisión de Meghan y Harry de volver a Reino Unido podría no ser del agrado de la familia real, ya que de acuerdo con Express Kate Middleton, William y otros integrantes de la Casa Real no los quieren tener cerca, porque desconfían de ellos.