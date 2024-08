La actriz Megan Fox ha lucido algunas de las tendencias de moda más atrevidas y esta vez fue captada por paparazzis mientras se unía a la tendencia sin pantalón.

La estrella de Hollywood decidió no usar pantalones y únicamente se vistió con una camisa oversize de color gris y franjas negras. Aumentó el glamour de su outfit con una gargantilla de brillantes, botas negras hasta el muslo y lentes de sol.

Presumió la espectacular figura esbelta que mantiene a los 38 años, manicura con uñas largas, cabellera peinada en ondas y un maquillaje donde destacó el labial marrón.

La estrella fue fotografiada mientras caminaba en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles durante el fin de semana. Y aunque su look parecía bastante glamoroso, al darse la vuelta sufrió un accidente de vestuario y mostró de más.

EXC Megan Fox. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

El avistamiento se produce después de que Megan apareciera embarazada en el video musical de la nueva canción Lonely Road de Machine Gun Kelly y Jelly Roll.

El video puso a especular a los fanáticos sobre si en verdad estaba embarazada o no, por lo que tuvo que salir a aclarar que no está embarazada. No obstante, el medio U.S. Weekly publicó que ella y el rapero Machine Gun Kelly han “discutido tener un bebé”.

Megan sufrió un aborto espontáneo en 2023, del que habló en su libro de poesía titulado: Pretty Boys Are Poisonous.

Megan Fox cumplió 38 años en mayo y siempre ha sido reconocida por su belleza. Cuando participó en las películas de Transformers incluso fue considerada una de las mujeres más hermosas del mundo.

La estrella de Hollywood luce radiante. Sin embargo, algunos de sus fanáticos y seguidores aseguran que está "completamente transformada" y que ahora se parece más a una Kardashian. Notan que sus curvas están más acentuadas, sus pómulos más alargados y sus labios más rellenos.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 18: Megan Fox attends the 2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch at Hard Rock Hotel New York on May 18, 2023 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Para acabar con los rumores alrededor de su imagen, Megan Fox se sinceró sobre si se ha realizado o no cirugías en una entrevista durante el podcast Call Her Daddy.

La actriz admitió que se ha realizado estas cirugías plásticas.

Se operó los senos cuando tenía 21, 22 años y después de amamantar a sus hijos se volvió a realizar la cirugía. Por lo que fueron 3 procedimientos.

Se hizo la rinoplastia a los 20 años. Asegura que fue una vez y descarta que hayan sido 6 u 8 operaciones de nariz como se rumora. “Es imposible: la nariz se caería”, dijo.

Admite que se aplica bótox y relleno.

No obstante, no se ha realizado lifting facial, lifting lateral de cejas, bichectomía, ni una liposucción o lifting de glúteos brasileño.

“En términos de cirugía, no es mucho. Ahora, cuando se trata de láseres y cosas así, he hecho todo lo que se te ocurra y siempre lo haré. No entiendo el sentido de avergonzar a la gente por hacer cosas”, añadió.