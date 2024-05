Megan Fox cumple 38 años este 16 de mayo y siempre ha sido reconocida por su belleza. Cuando participó en las películas de Transformers incluso fue considerada una de las mujeres más hermosas del mundo.

La estrella de Hollywood luce radiante. Sin embargo, algunos de sus fanáticos y seguidores aseguran que está "completamente transformada" y que ahora se parece más a una Kardashian. Notan que sus curvas están más acentuadas, sus pómulos más alargados y sus labios más rellenos.

Para acabar con los rumores alrededor de su imagen, Megan Fox se sinceró sobre si se ha realizado o no cirugías en una entrevista durante el podcast Call Her Daddy.

La actriz admitió que se ha realizado estas cirugías plásticas.

Se operó los senos cuando tenía 21, 22 años y después de amamantar a sus hijos se volvió a realizar la cirugía. Por lo que fueron 3 procedimientos.

Se hizo la rinoplastia a los 20 años. Asegura que fue una vez y descarta que hayan sido 6 u 8 operaciones de nariz como se rumora. “Es imposible: la nariz se caería”, dijo.

Admite que se aplica bótox y relleno.

No obstante, no se ha realizado lifting facial, lifting lateral de cejas, bichectomía, ni una liposucción o lifting de glúteos brasileño.

“En términos de cirugía, no es mucho. Ahora, cuando se trata de láseres y cosas así, he hecho todo lo que se te ocurra y siempre lo haré. No entiendo el sentido de avergonzar a la gente por hacer cosas”, añadió.

Megan Fox antes...

Megan Fox ahora...

Para Megan Fox no tiene sentido “abrazar” lo natural porque todo el mundo se modifica algo, como las uñas en gel y el teñido del cabello que están normalizados.

La actriz de Medianoche en el Switchgrass hizo un llamado a que las personas que quieran realizarse una cirugía plástica investiguen primero lo que implica el procedimiento, doctores y lugares autorizados.

Ella se siente cómoda consigo misma y asegura que cuanto más controla su cuerpo, más cómoda se siente y hace las cosas que siempre quiso hacer.

Los comentarios sobre su apariencia llegan después de que publicara un video donde la conductora se refiere a ella como soltera y Megan Fox recomienda a las mujeres tener un hobbie, invertir en ellas y no gastar la energía en hombres porque solamente te “drenan”. Con lo que se declaró sin pareja.

Recientemente canceló su compromiso con el músico Machine Gun Kelly. También borró todas sus fotos de su cuenta de Instagram.