El Festival Coachella se realizó el pasado fin de semana con Lana del Rey como su estrella y cientos de celebridades acudieron para ver su presentación.

Una de las actrices presentes en el festival fue Megan Fox. A través de su cuenta de Instagram, subió algunas fotografías del outfit que lució para el evento. Deslumbró con una ajustada camiseta blanca de tirantes, un minishort de mezclilla, botas largas en color negro y una chaqueta a juego. Añadió un toque cowgirl con una tejana.

Megan Fox sorprendió a sus seguidores con una espectacular cabellera larga en color azul cielo, un cambio de look que destacó sus ojos azules.

En declaraciones para la revista people confesó que decoloró su cabello más de lo que tenía pensado y “lo destruyó”, por lo que tuvo que lucir extensiones para el festival Coachella y agregó que está pensando en lucir todos los colores en su cabello antes de volver al castaño o negro.

“Creo que es importante ser tú y no cambiar todo tu estilo solo por un festival”, dijo.

“Summertime sadness”, describió la publicación, en alusión a la canción de Lana del Rey. Sumó más de un millón 700 mil reacciones y más tarde compartió un video donde posa con el atuendo.

La actriz de Transformers, de 37 años, lució animada a pesar de que recientemente canceló su compromiso con el músico Machine Gun Kelly.

El tabloide Daily Mail asegura que Megan y MGK actualmente viven separados mientras resuelven sus problemas. “La actriz se queda en su casa de Malibú, mientras que el músico, de 33 años, permanece escondido en su casa compartida de Encino, luego de la noticia de la cancelación de su compromiso”, anotan.

En el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, se le pidió a Megan Fox aclarar su situación sentimental con Machine Gun Kelly.

“Te comprometiste, luego creo que lo cancelaron y entonces no sabemos qué está pasando contigo. ¿Cómo describiría su relación con Machine Gun Kelly”, preguntó Alex Cooper.

“Creo que lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público, así que creo que por ahora no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Es mi alma gemela y siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase. Siempre estaré conectada con él de alguna manera.Pero todas esas cosas que dijiste fueron precisas. Ocurrieron y puedo ver que son confusas o interesantes para la gente”.

Después, publicó un video donde la conductora se refiere a ella como soltera y Megan Fox recomienda a las mujeres tener un hobbie, invertir en ellas y no gastar la energía en hombres porque solamente te “drenan”. Con lo que se declaró sin pareja.

Por ahora, Megan Fox retoma su aparición en eventos. Conquistó con un minivestido negro al presentarse en el stand de Revolve Festival.

Megan Fox. 7th Annual Revolve Fest, Palm Springs. Foto: Chad Salvador/Shutterstock