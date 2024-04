Peso Pluma, uno de los máximos representantes de los corridos tumbados en México y el mundo, conquistó el escenario principal de Coachella con miles de asistentes que cantaron al ritmo de ‘La bebé’ y ‘Lady Gaga’ en el Empire Polo Club en California, Estados Unidos.

Durante el festival, el intérprete jalisciense rindió homenaje a algunos exponentes de la música regional mexicana como Jenni Rivera, Valentín Elizalde y Chalino Vargas, no sin antes presentar a Becky G como su invitada especial.

En la edición de 2023, la cantante de ascendencia mexicana invitó a Peso Pluma a su participación estelar, razón por la que Hassan Emilio Kabande Laija, como en realidad se llama, decidió agradecerle por brindarle su apoyo desde sus inicios musicales.

‘’Ella fue la primera mujer que me brindó la mano en esta industria de la música y que se escuche el grito para la que un día aquí me trajo como invitado especial’’, expresó.

Peso Pluma sobre Becky G…



“Ella fue la primera mujer qué me brindo la Mano en esta industria” 🥹💙 #Coachella pic.twitter.com/txcBbBuVKi — a 🪐 (@okayimdonebye) April 13, 2024

Ambos artistas interpretaron la canción ‘Channel’ en el escenario principal, donde lucieron vestuarios opuestos, mientras que la compositora asistió con un outfit monocromático negro que destacó por sus botas largas y su falda corta estilo piel, Peso Pluma optó por una presentación totalmente blanca.

¿Qué artistas invitados tuvo Peso Pluma?

Coachella se vistió ‘’más mexicano que nunca’’, porque ‘la doble P’ también recibió a Junior H para cantar ‘El azul’, a Arcángel para interpretar ‘Peso Completo' y a Santa Fe Klan con quien entonó ‘No son klle’, estrenada en 2024.

Las postales del encuentro difundidas a través de redes sociales, sorprendieron a los usuarios quienes catalogaron el concierto como el momento que ‘’puso en alto al nombre de México’’, además, reconocieron que los artistas participantes ‘’siempre’’ muestran una actitud ‘’patriótica’’ en cualquier lugar.

Junior H junto a Peso Pluma, Becky G, y Santa Fe Klan ayer en Coachella. pic.twitter.com/iHBiaNNsgt — Junior H (@JuniorHPress) April 13, 2024

Al respecto, algunos otros cibernautas cuestionaron la razón por la que los cantantes de corridos tumbados son tan criticados, ''si ofrecen un buen show''.

‘’No soy fan de Peso Pluma pero realmente sabe cómo hacer un show, es de los pocos hombres que he visto que hacen un Performance y no se queda parado y me encanta eso. Es que Vean, hasta escalofríos me dio al ver su entrada en Coachella’’, aseguraron.

Durante el emotivo momento de homenaje a los artistas del regional mexicano, Johnny Cinco, hijo de la cantante Jenni Rivera ‘enloqueció’ por ver a su madre en el escenario principal del festival y agradeció momentos más tarde a través de Instagram.

‘’Esa es mi mamá en un escenario de Coachella. Gracias, Peso Pluma hizo mi semana’’, detalló.