La rapera Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, protagonizó una nueva polémica en redes sociales, luego de asegurar que se siente ofendida de que el público la considere como mexicana.

Las declaraciones sucedieron a través de un live de TikTok, cuando la cantante que interpreta ‘’Puntería’’ con Shakira, arremetió contra los usuarios que la identifican con una nacionalidad diferente a la dominicana, trinitense o estadounidense.

‘’Me siento ofendida cuando la gente me llama mexicana, porque no soy mexicana, no soy mexicana’’, insistió.

Durante la transmisión en vivo, la rapera continuó explicando las razones por las que no le gusta que le digan "mexicana’’.

‘’Mis nacionalidades no son las mismas, no tienen las mismas culturas, tenemos dialectos diferentes, no comemos la misma comida (...) llame a un nigeriano ghanés, llame a un haitiano jamaiquino, llame a un ghanés trinitense y me dices cómo se sentirán’’, expresó.

Además, detalló que continuará defendiendo cada que la llamen con un origen que no le corresponde, porque ‘’no van a seguir borrando sus nacionalidades’’.

Ante las declaraciones, usuarios se molestaron por los comentarios que consideraron como ‘’ridículos y ofensivos’’, sin embargo, en diferentes publicaciones algunos otros internautas se sintieron identificados y compartieron sus experiencias al ser confundidos con mexicanos.

‘’Lo siento porque soy nicaragüense, pero algunas personas me llaman mexicano’’, ‘’Soy originario de la India y la gente me ha confundido con mexicanos’’, "La gente me llama mexicana pero soy filipina’’, mencionaron.

Para terminar su punto, Cardi B mencionó al crimen organizado en México para defender su postura y finalizó interpretando un fragmento de la canción ‘Como la Flor’ de Selena Quintanilla.

‘’Ojala fuera mexicana, así puedo hacer que el cartel te corte los dedos cuando quiera’’, detalló.