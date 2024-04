La actriz Megan Fox se tomó una selfie frente al espejo y la subió a su cuenta de Instagram, desatando cientos de reacciones sobre su aspecto.

Megan Fox, de 37 años, lució su abdomen plano y diminuta cintura al únicamente usar un brassier deportivo negro y los pantalones de su pijama. Lució su nueva cabellera azul y posó frente al espejo con el mínimo de maquillaje: rímel, rubor y gloss en los labios.

“No luces como Megan Fox del todo”, “Esta no es Megan Fox”, “Creí que era Kim Kardashian” fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En el podcast Call Her Daddy, Megan Fox confesó que tiene varias cirugías en su historial: se ha sometido a una eliminación de grasa bucal, una liposucción, la rinoplastia y se operó los senos cuando era joven.

En declaraciones para la revista People confesó que decoloró su cabello más de lo que tenía pensado y “lo destruyó”, por lo que tuvo que lucir extensiones para el festival Coachella y agregó que está pensando en lucir todos los colores en su cabello antes de volver al castaño o negro.

“Creo que es importante ser tú y no cambiar todo tu estilo solo por un festival”, dijo.

Los comentarios sobre su apariencia llegan después de que publicara un video donde la conductora se refiere a ella como soltera y Megan Fox recomienda a las mujeres tener un hobbie, invertir en ellas y no gastar la energía en hombres porque solamente te “drenan”. Con lo que se declaró sin pareja.

Recientemente canceló su compromiso con el músico Machine Gun Kelly.

El tabloide Daily Mail asegura que Megan y MGK actualmente viven separados mientras resuelven sus problemas. “La actriz se queda en su casa de Malibú, mientras que el músico, de 33 años, permanece escondido en su casa compartida de Encino, luego de la noticia de la cancelación de su compromiso”, anotan.

En el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, se le pidió a Megan Fox aclarar su situación sentimental con Machine Gun Kelly.

“Te comprometiste, luego creo que lo cancelaron y entonces no sabemos qué está pasando contigo. ¿Cómo describiría su relación con Machine Gun Kelly”, preguntó Alex Cooper.

“Creo que lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público, así que creo que por ahora no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Es mi alma gemela y siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase. Siempre estaré conectada con él de alguna manera.Pero todas esas cosas que dijiste fueron precisas. Ocurrieron y puedo ver que son confusas o interesantes para la gente”.

Por ahora, Megan Fox retoma su carrera y asiste a múltiples eventos donde sigue cautivando con su belleza.