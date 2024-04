Danna Paola, luego de protagonizar una polémica por intentar quitarle su nombre de usuario a una mujer estadounidense, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales al asegurar que prefiere a España en lugar de a México.

Como parte de su gira de medios para promocionar su álbum ‘Childstar’, la cantante mexicana asistió a una entrevista a la estación de radio FMDOS en Chile, pero sus respuestas en la sección de preguntas rápidas sorprendieron a los usuarios.

La presentadora comenzó la dinámica al cuestionar a la intérprete de ’mala fama’ sobre sus gustos entre actores chilenos y sobre la forma correcta de llamar al aguacate, sin embargo, tras una serie de dudas, finalizó con la pregunta sobre su preferencia entre México y España.

Danna, respondió con una sola palabra y sin hablar más al respecto: ‘’España’’, contestó.

Tras la rápida viralización del clip, algunos usuarios de redes sociales se mostraron molestos, ya que aseguraron que la cantante desarrolló su carrera artística desde temprana edad en México y que a pesar de no preferir al país ‘’que la vio nacer’’, ‘’la mayoría de sus oyentes son mexicanos’’.

''Cancelaron a Angela Aguilar por decir que tiene sangre argentina, a Yahritza y su Escencia porque no les gusta la comida mexicana, espero que la cancelación a Danna Paola sea peor porque ella desde niña come y vive de México y su gente'', detallaron.

Al respecto, sus fans, conocidos como ‘dreamers’, destacaron que ‘’en México no la valoran’’ y que ‘’solo se han burlado de ella y ninguneado’’, a comparación del público español, que la conoce desde su participación en la serie Elite.

¿Danna Paola se esconde de sus fans?

Durante los primeros días de abril, Danna protagonizó una nueva polémica, al ser captada mientras salía de prisa de un centro comercial en Monterrey, Nuevo León. Según testigos, la cantante corrió para huir de sus seguidores.

Sin embargo, en los comentarios de uno de los videos virales, detalló que en realidad se confundió de plaza.

‘’Corrí porque me equivoqué de plaza, no porque me estuvieran siguiendo jajajajajaja’’, informó.