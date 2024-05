No es un secreto que Demi Rose es una de las modelos más atrevidas en Instagram, pero esta vez se quitó la parte superior del bikini para posar frente al espejo.

La estrella británica publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su vida en Ibiza, España, y en la primera imagen lució su figura curvilínea con la parte inferior de un bikini de hilo y un accesorio que dejó caer algunos cordones de hilo sobre su pecho.

Demi Rose capturó su belleza con una selfie y en otra foto dejó ver un maquillaje donde el rubor y el iluminador fueron protagonistas. Dejó suelta su cabellera castaña y presumió que se encontraba junto a una piscina.

Sumó más de 53,000 reacciones en tan solo cuatro horas y tituló la publicación: “En mi hábitat natural”.

Demi Rose es británica, pero desde hace un tiempo se asentó en Ibiza, España, donde disfruta del sol, la arena y las fiestas, pues uno de sus talentos ocultos es que es DJ.

Sin embargo, constantemente realiza viajes por el mundo. Hace apenas unas semanas, terminó un viaje por Brasil donde bronceó su figura al sol y realizó sesiones fotográficas en diminutos bikinis. Otros países a los que viaja constantemente son México y Turquía.

Aunque su figura curvilínea es envidiable, la influencer dijo al tabloide Daily Mail que todavía lucha con inseguridades que se le generaron cuando era adolescente. “Nunca encontré mi lugar en la escuela, la gente era bastante desagradable y supongo que yo era simplemente diferente, la gente se sentía atraída por molestarme y, desde que me fui de ahí, he florecido”.

El ser modelo no la libra de los haters en redes sociales, pero dice que ahora simplemente bloquea cualquier comentario. “Lo hago porque no quiero que eso afecte mis propios pensamientos sobre mí misma. Me ha tenido que crecer una piel muy dura”.

Demi Rose. Photo © 2019 Backgrid UK/The Grosby Group

Demi Rose asegura que se siente cómoda consigo misma, pero que nunca estará 100% feliz porque todos la quieren ver de cierta manera y todos tienen sus propios complejos, incluyéndola.

Para procurar su bienestar, entrena de cinco a seis veces por semana. “Hago ejercicio para sentirme bien y como adecuadamente. Evito tantos carbohidratos como sea posible, no como lácteos, no como carne, no consumo azúcar refinada. Me gusta brillar desde adentro hacia afuera”, dice.

La modelo saltó a la fama en MySpace por su parecido con la cantante Selena Gómez y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

Ha tenido un ascenso meteórico como influencer, después de protagonizar múltiples sesiones en bikini en su cuenta de Instagram.