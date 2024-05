La modelo Kendall Jenner deslumbró en su cuenta de Instagram al modelar las últimas tendencias de bikinis y trajes de baño.

La estrella de redes sociales encabeza la campaña de verano de la marca FWRD y lució diversos diseños, entre los que se encuentran un traje de baño animal print en color rojo con blanco, un bikini anaranjado con estampado de flores y un bikini metálico en tono dorado.

Kendall Jenner posa sobre un auto Porsche negro, en la piscina, en una sala y hasta en el baño. Su publicación ya suma más de 1.5 millones de likes con lo que reitera que es una de las modelos más cotizadas de la industria.

El precio promedio de los trajes de baño es de $470 dólares. Actualmente, casi todas las Kardashian tienen su línea de trajes de baño. Kylie Jenner promueve los colores vibrantes (como el naranja y el azul. Kim Kardashian apostó por el rojo intenso y los animal print, mientras que Khloé Kardashian prefirió los metálicos, negros y nude.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y dice que no ve por qué no tendría que ser honesta al respecto.

“En mi carrera ahora mismo me siento muy estable, con muchas esperanzas. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma y mis amigos lo ven. Estoy más triste que de costumbre. Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”.

Kendall Jenner. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

La modelo dice que cuando se ha sentido bien, lo ha expresado, pero que ahora mismo se siente más ansiosa. Procura levantarse todas las mañanas y trabajar en sus proyectos, pero no siempre es posible.

Kendall Jenner terminó su relación con Bad Bunny en diciembre del año pasado, así que ahora está iniciando una nueva etapa de soltera.

Gracias a su línea de ropa, redes sociales y desfiles con las marcas más lujosas del mundo, Jenner se corona como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias que rebasan los $22.5 millones de dólares anuales.

Constantemente es la cara de portadas de revista y ha decidido expandir sus inversiones con el lanzamiento de su marca de tequila 818, al igual que otras celebridades hollywoodenses, como George Clooney y The Rock.

Aunque al principio fue acusada de apropiación cultural, siguió adelante con su proyecto, el cual supervisa con visitas frecuentes a Jalisco, México.

Dijo a la revista Forbes que desde pequeña le ha llamado la atención el tequila porque a sus padres les encantaba. “Era toda una celebración en nuestra casa. Cuando crecí, comencé a explorar el espacio... Y siempre estaba probando amplias variedades de tequila”.

Añadió que sus hermanas la inspiraron a crear su negocio. “Siempre estaba viendo a mis hermanas hacer lo suyo y tener sus sociedades y negocios... Así que siempre han sido emprendedoras en mi familia. Eso ha sido realmente inspirador para mí”, anotó.