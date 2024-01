La modelo Kendall Jenner subió la temperatura con un impactante look tras pasar la celebración de Año Nuevo en compañía de su exnovio Bad Bunny, en el Caribe.

La socialité utilizó un vestido blanco completamente transparente, para mostrar que la tendencia braless es su favorita. La prenda tenía un escote triangular y una abertura en la zona del torso para mostrar su tonificado abdomen.

Jenner, de 28 años, complementó su look con arracadas de oro, que destacaron al peinar su cabello castaño oscuro en un chongo alto y mostrar su rostro con poco maquillaje.

La hermana menor de Kim Kardashian posó muy sonriente y con una copa de vino en mano, en la playa donde pasó el Año Nuevo, en el Caribe.

Entre las fotografías que compartió, la top model mostró que pasó la celebración en compañía de su mejor amiga Hailey Bieber, quien usó un vestido blanco, ajustado a su silueta.

Entre el grupo de amigos que se reunió para pasar juntos Año Nuevo también se encontraba Justin Bieber y el fotógrafo Renell Medrano

Los amigos recibieron el 2024 en Barbados y a ellos se unió el cantante Bad Bunny, con quien Kendall Jenner terminó oficialmente en diciembre pasado.

¿Kendall Jenner y Bad Bunny regresaron?





Aunque celebraron el Año Nuevo juntos, al parecer la pareja no ha retomado su noviazgo. Una fuente cercana a ellos contó a TMZ que no están saliendo y no hay nada de romance entre ellos luego de su ruptura.

No obstante, tienen amigos en común y se reencontraron por ellos. Además, se dice que la ruptura fue muy amigable y existe la posibilidad de que Kendall Jenner y Bad Bunny regresen cuando tengan tiempo de estar juntos.