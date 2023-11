La modelo Kendall Jenner mostró su lado más sensual al protagonizar una sesión de fotos en lencería para la marca Calvin Klein.

La top model se lució con un conjunto de ropa interior en color negro, con unas pantaletas diminutas con corte high leg y un sostén de escote pronunciado, con lo que presumió su tonificada figura.

La lencería que forma parte de la última colección de Calvin Klein, y se vende en línea por mil 750 pesos.

Kendall, de 28 años de edad, complementó su look únicamente con unos diminutos aretes plateados, pues no usó más accesorios.

Además, la hermana menor de Kim Kardashian remarcó sus facciones con maquillaje en tonos nude, mientras su cabello negro estaba peinado con un chongo.

Kendall Jenner posó para la sesión de fotos recostada en un sillón beige, frente a un enorme ventanal, pero los seguidores de la supermodelo notaron algo raro en las imágenes compartidas en Instagram.





El error en foto de la modelo Kendall Jenner





Los fans de la socialité acusaron que en la sesión hubo un abuso de la edición en Photoshop, pues en la foto que compartió se ve que su pierna derecha no tiene una posición natural al estar doblada. “Algo está mal aquí”, resaltaron los seguidores.





¿Kendall Jenner y Bad Bunny ya terminaron?





Jenner sale desde hace varios meses con el cantante Bad Bunny, pero los usuarios de internet sospechan que el romance llegó a su fin.

Lo que motivó los rumores fue una publicación en Instagram donde dice que “lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”. Además, el reggaetonero no acudió a la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner a inicios de mes. Sin embargo, no hay información confirmada.