La empresaria Kim Kardashian acaparó la atención con su nuevo look al acudir a la gala Men of the Year de GQ, en la ciudad de Los Ángeles.

La socialité se lució con un vestido largo hecho de gamuza en tono camel, con detalles de cruces bordadas, escote halter y espalda descubierta, para delinear su silueta curvilínea.

El vestido que uso Kim, de 43 años, es una creación de Chrome Hearts, firma que también hizo su atuendo para los CFDA Fashion Awards 2023.

La estrella de la televisión estadounidense usó maquillaje en tonos ahumados para remarcar sus facciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que dejó atrás su característico el cabello negro para regresar al rubio. Sin embargo, en lugar de volver a optar por un tono platinado, como en otras ocasiones, la modelo optó por el honey blonde.

La gala GQ en California estuvo llena de celebridades como Megan Fox, Tavis Scott, Aaron Paul, Jon Hamm y Megan Thee Stallion.





¿Por qué Kim Kardashian fue nombrada “Hombre del Año”?





La revista GQ nombró a Kardashian “Hombre del Año” y por ello protagonizó su portada para la edición de diciembre. Sin embargo, el nombramiento ha levantado polémica por tratarse de una mujer.

La empresaria fue la elegida para este 2023 porque su marca de ropa Skims ha aportado 1.7 millones de dólares a su fortuna. Hace poco añadió una colección para hombres, que se ha convertido en la ropa interior oficial de la NBA.

Otras mujeres han sido reconocidas por la revista, además de Kim Kardashian. En 2022 fue galardonada en los premios de los Hombres del Año la actriz Sidney Sweeney. GQ también ha dado este reconocimiento a Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Megan Thee Stallion, Jennifer Lopez y Rihanna.