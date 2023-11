Jennifer Lopez fue una de las invitadas especiales a la LACMA Art+Film Gala 2023, celebrada por Gucci en Los Ángeles; a su paso por la alfombra roja acaparó la atención por lucir impresionante en un elegante vestido nude traslúcido.

Posó para la cámara ataviada con un maxivestido hecho de malla nude con un bralette de escote corazón confeccionado con satén color champagne; la parte inferior estuvo estructurada con una falda corte lápiz de malla nude que dejó a la vista su lencería.

Usó un par de stilettos de Andrea Wazen y un clutch champagne de Tyler Ellis, además de un lujoso collar de cadena con un rubí en el centro, brazaletes y pendientes a juego, incluido su anillo de bodas.

Jennifer Lopez presume belleza eterna y sensualidad con vestido traslúcido. Foto: Shutterstock vía Grosby

Su belleza se lució destacada con maquillaje bronceado, labial nude y blush dorado; mientras su cabello tomó protagonismo con mechones ondulados y voluminosos sobre la espalda.

La celebridad llegó al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles de la mano de su esposo Ben Affleck, que usó un traje tuxedo negro de dos piezas, compuesto con pantalones de vestir rectos y un saco con solapa satinada.

El actor de La Liga de la Justicia sumó un par de zapatos negros, un elegante moño y camisa blanca.

Ambas estrellas posaron juntas y enamoradas, compartiendo tiernas miradas y abrazos ocasionales frente y fuera de las cámaras.

El evento al que acudió la pareja estuvo liderado por la magnate de la moda Eva Chow y el actor Leonardo DiCarpio; estrellas como Salma Hayek, Heidi Klum, Kim Kardashian, Eva Longoria, A$AP Rocky, Andrew Garfield y Paris Hilton también estuvieron presentes.

La asistencia al evento de alto perfil de Jennifer sucede después de haberle dado una entrevista a Vogue en la que habló sobre su matrimonio con Ben y su nueva vida de casada y como una mujer renovada y más feliz.

Ella dijo: “Ben quiere que comprenda mi valor y conozca mi valor. Me siento aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más hermosa de lo que me he sentido nunca con otra persona”.

Y agregó: “Finalmente estoy en el punto de mi vida en el que amo cada parte de mí sin pedir disculpas”.