Jennifer Lopez protagoniza la campaña publicitaria de su reciente colección de lencería con la marca de moda íntima italiana Intimissimi.

Para la principal sesión fotográfica, la cantante modeló un atrevido y revelador conjunto de lencería negra, hecha con malla traslúcida y detalles de encaje para cubrir lo necesario de su impactante silueta.

Usó un babydoll con bralette con cuello halter de encaje y escote en forma de diamante; la prenda contó con tela traslúcida por debajo del pecho hasta los muslos que dejó a la vista un pequeño bikini de hilo.

La Diva del Bronx, de 54 años, evitó robarle la atención a su impactante look con accesorios llamativos, por lo que se limitó a usar su argolla de matrimonio y una cadena con perlitas que salía del bralette.

Jennifer Lopez enamora con babydoll traslúcido en sesión fotográfica. Foto: The Grosby Group

Lució su belleza eternamente joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, con una base bronceada, labial nude, sombras ahumadas en los párpados y ligero blush.

Este fue uno de los múltiples conjuntos que modeló para la campaña de su colección personal This Is Me… Now, hecha para la marca italiana. Anteriormente compartió en Instagram un outfit aperlado de satén elegante y sugerente.

Según dijo JLo, la nueva colección fue hecha por ella misma en Verona, Italia, inspirada en la era musical en la que está iniciando con el álbum This Is Me… Now, la segunda parte del álbum This Is Me del 2002.

Intimissimi lanzó su propio comunicado de la colaboración describiendo que JLo está iniciando una nueva etapa en su vida con esta asociación creativa inspirada en su álbum, en el que “profundiza en su viaje profundamente transformador de desarrollo personal”.

Y agregó: “El nombre de la colección y el surtido de productos encapsula la esencia de su devoción, autorreflexión y aceptación de su verdadero yo”.

Para celebrar su primer año de matrimonio con Ben Affleck, la celebridad lanzará la segunda parte de su famosa canción Dear Ben, llamada Dear Ben Part II, en la que habla del amor que le tiene después de casi 20 años y su nuevo capítulo como esposos.

En redes sociales compartió un pequeño fragmento de lo que será la nueva canción junto a dos fotografías de la boda con Affleck en Georgia.

El verso dice: “Querido Ben / Sentada aquí sola / Mirando mi anillo / Me siento abrumada / Me dan ganas de cantar /¿Cómo terminamos aquí? /Sin rebobinar / Oh Dios / Esta es mi vida”.