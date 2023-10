Después de que se publicaran primeras revelaciones de Britney Spears sobre su relación con Justin Timberlake y el aborto que se practicó a petición de él, cuando ambos tenían 19 años, más impactantes detalles han surgido.

Según escribió en su libro de memorias The Woman In Me, la cantante cachó a Timberlake siéndole infiel con una famosa celebridad del momento, con quien salía a escondidas, Britney no dio nombres en sus memorias.

Según teorías de los fanáticos y registro histórico de fotografías de prensa, tomadas durante los tres años de su relación con, esta celebridad de la que habla Britney en su libro supuestamente es la cantante de All Saints, Nicole Appleton.

La revelación de Spears en su libro reforzó las fotografías de paparazzi que en su momento le tomaron a Justin en el 2000 con la cantante de All Saints. Ambos fueron captados en Londres regresando a su hotel después de una noche de fiesta y también fueron vistos en público en medio de una cita por Mayfair.

Dichas fotografías fueron tomadas mientras ambos subían juntos a una camioneta e intentaban agacharse en el asiento trasero para esquivar los flashes.

En el momento en que fueron vistos , Justin, de 19, todavía salía con Britney y supuestamente Appleton, de 25, estaba soltera. Poco después de la publicación de las fotos y de un artículo de prensa en el que se sugirió una aventura, Britney y Justin terminaron su relación de tres años.

¿Quién es Nicole Appleton?

Además de pertenecer a la banda canadiense All Saints, Nicole Appleton fue toda una celebridad de alto perfil en la década de los 2000 al compaginar la música con su carrera como presentadora de televisión y actriz.

Nació el 7 de diciembre de 1974, por lo que ahora tiene 48 años. Tras dejar All Saints, Nicole se unió a su hermana Natalie para formar el dúo Appleton

Más allá de su multifacética carrera, Nicole ha sido conocida por sus romances y aventuras con estrellas de alto perfil como Robbie Williams, Liam Gallagher, padre de su primogénito, Justin Timberlake, Paddy McGuiness y su actual esposo, el millonario de Facebook Stephen Haines, con quien tiene una hija.

Nicole escribió en sus propias memorias que quedó embarazada de su entonces prometido Robbie Williams en los 80, pero su sello discográfico la obligó a abortarlo.