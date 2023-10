Jennifer Lopez se lució impactante y joven en una reciente sesión fotográfica que protagonizó para la reciente campaña publicitaria de la marca de lencería italiana, Intimissimi, con la que ha trabajado en los últimos años.

La cantante, de 54 años, posó para la cámara ataviada con un pequeño y sensual conjunto lencero color perla, hecho sobre tela satinada y encaje del mismo tono.

Usó un sostén push up con finos tirantes satinados y bordes bordados, a juego con un bikini de hilo de corte bajo, con liguero de encaje, las pequeñas prendas fueron combinadas con finas cadenas.

Agregó una bata de dormir larga con paneles de encaje, mangas holgadas y bordes con elegante dobladillo.

La estrella del cine y la música se lució elegante y bella con maquillaje en tonos bronceados, incluido blush marrón, labial nude de contorno y sombras marrones sobre los párpados. Su cabello se lució peinado en un moño alto con mechones alborotados.

Bajo las fotografías, compartidas en los perfiles de Jennifer y la marca italiana, la cantante reveló que esta es su nueva colección llamada This Is Me.. Now, hecha en Verona, Italia.

En un comunicado, Intimissimi expresó su emoción por colaborar por segunda vez con JLo después de debutar con ellos a lo grande hace casi dos años.

“La colección marca un segundo capítulo importante en la asociación creativa de la marca italiana y el ícono estadounidense, que unieron fuerzas para combinar la dedicación de Intimissimi a la calidad excepcional con el estilo distintivo de Jennifer Lopez”.

El reciente lanzamiento, continuó en el comunicado, está inspirado en el álbum This Is Me…Now que Jennifer estrenará pronto a nivel internacional: “El nombre de la colección y el surtido de productos encapsula la esencia de su evolución, autorreflexión y aceptación de su verdadero yo”, destacó la casa de moda.

Como lo adelantó la colección, la estrella de Marry Me lanzará pronto la nueva versión de This Is Me, ahora contando su vida actual junto a su esposo Ben Affleck, a quien le escribió la segunda parte de Dear Ben.

Según adelantó la cantante, la letra de Dear Ben Pt. II lleva las siguientes líneas: “Querido Ben / Sentado aquí sólo / Mirando mi anillo / Me siento abrumada / Me dan ganas de cantar /¿Cómo terminamos aquí? /Sin rebobinar / Oh Dios / Esta es mi vida”.