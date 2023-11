Mariah Carey es el nuevo ángel de Victoria’s Secret. La cantante es la imagen de la más reciente colección navideña de la marca de lencería y realizó una sesión de fotografías para promocionar los modelos.

La intérprete de All I Want for Christmas is You posó con vestidos lenceros en color rojo y champagne que dejaron al descubierto su espectacular figura.

En la colección VS Celebrates Mariah Season incluye diseños de lentejuelas doradas y looks ìDream Angels. Las texturas van desde los encajes hasta telas satinadas.

Combinó todos sus atuendos con costosas joyas de diamantes, perlas y oro. Para la lencería champagne usó zapatillas doradas terminadas en punta para aumentar su elegancia.

Mariah Carey. Photo © 2023 Mega/The Grosby Group/ Courtesy Victoriaís Secret/Mega.

Mariah Carey, de 54 años, presumió su belleza con un maquillaje glamoroso compuesto por base, abundante rubor en los labios y amplias pestañas negras, además de labial nude. Dejó suelta su cabellera rubia y ondulada.

La cantante también apareció en un video promocional donde expresó su entusiasmo por el comienzo de lo que describió como la “temporada de Mariah”.

Mariah Carey es conocida como la Reina de la Navidad gracias a su exitosa canción All I Want For Christmas is You. A partir del 15 de noviembre, inicia una gira por 13 ciudades de Estados Unidos para cantar sus éxitos navideños.

“La Navidad está a la vuelta de la esquina y ustedes están oficialmente invitados a celebrar esta temporada con el regreso de mi Extravagancia Navideña”, escribió en su cuenta de Instagram.

La gira Extravagancia Navideña inicia el 15 de noviembre en Highland, California, y termina el 17 de diciembre en Nueva York.

Sin embargo, esta puede ser una Navidad no tan feliz para la intérprete, pues actualmente enfrenta una demanda por presunto plagio de su exitoso tema All I Want For Christmas Is You (1994).

Según Us Weekly , el intérprete Vince Vance, nacido Andy Stone, demanda que Mariah infringió los derechos de autor de su canción del mismo nombre, lanzada en 1989. Alega que ella “arrancó el título, la composición y la letra de su canción, que supuestamente fue lanzada con su grupo, Vince Vance & the Valiants”.

Mariah no ha dado una declaración pública por la demanda.