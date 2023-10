La cantante Mariah Carey sorprendió con su disfraz más sensual para el Halloween 2023 al transformarse en el icónico personaje de Jessica Rabbit.

La celebridad utilizó un vestido de noche en tono rojo escarlata con brillantes en toda la prenda, cintura ajustada al estilo corsé, corte de raja y escote strapless para lucir su espectacular figura curvilínea.

Carey, de 54 años, complementó su disfraz de Jessica Rabbit con unos zapatos de tacón del mismo tono que el vestido de gala, así como unos guantes de cuero en tono negro.

La intérprete también cambió el tono de su cabello castaño claro por una peluca pelirroja con ondas marcadas que caían sobre sus hombros.

La estrella estadounidense también remarcó intensamente sus facciones con maquillaje en tonos rosas y labios rojos.

Mariah Carey encendió Instagram con su disfraz de Jessica Rabbit para Halloween luego de disfrutar una cena con Kris Jenner, la madre de las hermanas Kardashian.

Jenner contó en Instagram que “se puso al día” con la cantante y la trató de convencer de que ya es tiempo de que comience la Navidad.

La cantante es conocida como la reina de la Navidad gracias a su versión de All I Want For Christmas Is You, que se propaga en cada rincón de Estados Unidos en cuanto terminan los festejos de Halloween.

Además, para este 2023, Mariah Carey realizará la gira de conciertos “Merry Christmas One and All Tour", entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre por las principales ciudades del país.