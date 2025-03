La influencer Anastasia Karanikolaou deslumbró en su cuenta de Instagram al lucir su figura de reloj de arena ataviada en un ajustado vestido negro “de infarto”.

La estrella lució un elegante vestido de terciopelo y elevó el glamour con un collar de diamantes. Peinó su cabellera en un moño alto para sumar elegancia y sus estilistas la maquillaron con tonos nude, destacando sus amplias pestañas negras.

“La mujer más bonita”, “¿Ya te mencioné que te amo?” fueron algunos de los mensajes de sus 10.3 millones de seguidores.

En las fotos de su galería, Stassie Baby, como también es conocida en redes sociales, mostró su manicura perfecta, así como más brazaletes de diamantes.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.

La youtuber considera que el tema todavía es un tabú. Contó que el primer procedimiento que se hizo fue relleno de labios, pero no fue en un buen lugar.