El pleito entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor llegó a su fin luego de que el influencer le pidiera perdón a la famosa tras llamarla “charlatana” y señalar que la grafología no tenía una base científica. Mr. Doctor compartió un video en el que reconoció que la grafología tiene validez y fue justo ese comentario el que hizo que cientos de internautas se lanzaran en su contra porque aseguran que fue obligado a decir esas palabras.

Tras varios meses de confrontación entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno, ambos creadores de contenido arreglaron sus diferencias y dieron “carpetazo” al tema que los llevó al escándalo. El año pasado, Mr. Doctor criticó públicamente a Centeno y la señaló de mentir y de ofrecer contenido engañoso.

En uno de sus videos, Mr. Doctor se refirió a Centeno utilizando términos peyorativos, tales como “maestra del engaño”, “mosquita muerta” y “mustia”, palabras que provocaron polémica y un gran escándalo entre el público y sus seguidores.

Luego de las agresiones verbales y de que fuera acusada de fraude, Maryfer Centeno interpuso una demanda por discriminación y amenazas. Se especulaba que el pleito legal entre ambos influencers podría llegar muy lejos, al punto de que Mr. Doctor terminaría en la cárcel, pero no fue así, ya que se informó que ambas partes llegaron a un acuerdo.

Recientemente, Mr. Doctor publicó un video en su cuenta de X, en el que se disculpó públicamente por los comentarios ofensivos que emitió en contra de la grafóloga: “Los últimos meses han sido difíciles para Maryfer Centeno, todo tras la publicación de diversos vídeos en donde fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga, una disciplina que es lícita y que tiene validez en diversas instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial. Sin embargo, mis comentarios desataron un conflicto profundo”, indicó.

DISCULPAS PÚBLICAS a MARYFER CENTENO | Mr Doctor pic.twitter.com/KUfbq9E94h — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) March 5, 2025

A su vez, dijo que los comentarios que hizo no sólo afectaron a Centeno, sino también a su familia, por lo que también pidió perdón por eso. “No hubo pretexto para utilizar un lenguaje tan agresivo, y reconozco que emplear dichos calificativos fue un error grave que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no repetir este comportamiento contra Maryfer”, añadió.

Por último, dijo que mantiene su deseo de seguir informando sobre temas de salud, pero ahora lo hará con más cuidado en sus palabras y utilizará esta experiencia para que no se repita en un futuro. “Exhorto a la comunidad en redes sociales a detener los ataques hacia todos los involucrados en esta polémica", enfatizó.