¿Ben Affleck quiere volver con Jennifer Garner? Al actor que dio vida a Batman le encantaría darse una segunda oportunidad con la madre de sus hijos, así lo reveló una fuente cercana. Este rumor tomó fuerza luego de que el famoso fuera captado abrazando románticamente a Garner en una salida juntos.

Tal parece que Ben Affleck habría esperado a que se anunciara oficialmente su separación con Jennifer Lopez para regresar con otra de sus exesposas: Jennifer Garner. Recordemos que dicha actriz y el famoso comenzaron a salir 2004 y se separaron en 2015.

Ben dijo a The Howard Stern Show en 2021 que la razón de su divorcio se debió a que se “habían alejado”; asimismo, descartó que haya sido por una infidelidad con una niñera, versión que dio Garner en 2016 al medio Vanity Fair.

Pero todo parece indicar que el pasado podría quedar atrás para dar paso a una nueva oportunidad, así lo habría manifestado Affleck a una persona cercana. Dicha fuente le reveló a Page Six que al famoso “le encantaría tener otra oportunidad” con su exesposa.

La estrella de La Liga de la Justicia “definitivamente estaría abierta a darle otra oportunidad a Jen si alguna vez llega el momento adecuado”, señaló el informante. Agregó: “Al mismo tiempo, Ben sabe que no es realista en este momento de sus vidas”.

Ben Affleck affectionately holds ex-wife Jennifer Garner during paintball outing https://t.co/EcggQpGlgD pic.twitter.com/k4PuWG0QLy — Page Six (@PageSix) March 4, 2025

Las razones que detendrían a Ben Affleck de buscar regresar con Jennifer Garner inmediatamente serían que él apenas está divorciado legalmente de JLo y que la protagonista de “Si yo tuviera 30” mantiene una relación con John Miller.

“Ben acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio (de Jennifer Lopez), está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo”, detalló la fuente.

Además, dijo que el actor “respeta la relación de Jen con John Miller y nunca se interpondría entre ellos”. Una segunda fuente informó a Page Six que Jennifer Garner no tendría el mismo interés por regresar con su exesposo: “El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John y eso no es lo que piensa ella. Tiene una excelente relación de crianza compartida con Ben, y así están las cosas por su parte en este momento”, puntualizó.

Jennifer Garner y Ben Affleck fueron vistos el domingo pasado muy felices mientras celebraban el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel. En las fotos que comenzaron a circular en redes sociales se observa que reían y platicaban mientras participaban en un gotcha.

Ante el acercamiento de Garner y Affleck, el novio de la actriz no estaría del todo contento y ha llegado a sentirse como “el tercero en discordia”, contó una fuente a Page Six.