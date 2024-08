Apenas Jennifer Lopez solicitó el divorcio y entregó los papeles de su separación y Ben Affleck ya estaría pensando en su siguiente conquista. Se dio a conocer que el actor dio vuelta a la página rápidamente y ahora estaría en búsqueda de su “tercera Jennifer”: se trata nada más y nada menos que de Jennifer Aniston; una fuente cercana a la actriz de Friends reveló los detalles.

Jennifer Lopez eligió el día en el que cumpliría dos años de casada con Ben Affleck para solicitarle formalmente el divorcio. Mucho se cuestionó sobre las razones de JLo para hacerlo en una fecha tan especial y significativa, pero los fanáticos creen que esto tendría que ver con el rumor que circula en Hollywood, en el que aseguran que el famoso actor y director tendría puestos sus ojos en otra “Jennifer”.

Para los fanáticos, el que Ben Affleck, de 52 años, haya pasado la página tan rápido y ya esté pensando en tener otro romance sería motivo suficiente para que la Diva del Bronx haya reaccionado de esa forma, solicitando el divorcio de inmediato, sin esperar una reconciliación.

Una fuente cercana a Jennifer Aniston dijo al medio In Touch Weekly que desde que se conocieron, la actriz y el famoso siempre se coquetearon y ahora que Ben se divorcia de Jennifer Lopez, hay una oportunidad de que la artista, que le dio vida a Rachel en la exitosa serie "Friends", intente salir con él, ya que ha estado enamorada de Affleck desde hace muchos años.

“Jen ha estado definitivamente enamorada de Ben durante años, pero él siempre ha estado en relaciones serias y duraderas durante ese tiempo. Sin embargo, el cambio está en el aire”, reveló la fuente.

Añadió: “Ahora que las cosas entre JLo y Ben se están calmando de forma bastante abierta, existe una oportunidad real para que Jen [Aniston] recupere el tiempo perdido con Ben”.

De acuerdo con el informante, el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck representa una gran oportunidad para Jennifer Aniston, el momento ideal en el que puede acercarse al actor y comenzar un romance. “Nunca antes habían estado solteros al mismo tiempo y Jen ha sido una fan incondicional de Ben durante décadas”.

La fuente dejó entrever que a Ben Affleck le gusta Jennifer Aniston, de 55 años, y que existe la posibilidad de que se hagan novios ahora que él vuelve a estar soltero. En redes sociales la noticia de un posible romance entre Affleck y Aniston generó toda clase de reacciones, la mayoría de burla, pues señalan que el actor busca a mujeres que se llamen igual, ya que estuvo relacionado sentimentalmente con Jennifer Garner y Jennifer Lopez, quienes han sido sus únicas esposas hasta el momento.

¿Cuándo y dónde se conocieron Ben Affleck y Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston y Ben Affleck se conocieron y se hicieron muy cercanos durante el rodaje de la película “He's just not that into you”, de 2009, la cual protagonizaron juntos. Desde entonces, Aniston se enamoró de Affleck por lo que llevaría alrededor de 15 años esperando tener un romance con él.

“Ella y Ben trabajaron juntos en 2009, y todavía hay una línea de comunicación abierta muy amistosa y coqueta, además de un montón de amigos en común, como Jon Hamm y Sandra Bullock, que pueden ver totalmente el potencial de ellos como pareja” dijo una fuente para el medio Heat.

Además, precisó que los amigos de ambos famosos están seguros de que Jennifer Aniston y Ben Affleck serían la pareja perfecta. “Ella necesita a alguien que pueda igualar su nivel de fama, y Ben vive en la misma estratosfera que ella. Él también es exactamente su tipo: un triunfador, hecho a sí mismo, culto, y, aun así, realmente guapo”, señaló.

Las famosas que han sido novias y esposas de Ben Affleck

A lo largo de su vida, Ben Affleck ha sido vinculado sentimentalmente con varias famosas del mundo del cine y el entretenimiento. Las mujeres que robaron el corazón del actor y que han sido sus novias o esposas son:

Gwyneth Paltrow , con quien salió de 1997 al 2000.

Jennifer Lopez , quien fue primero su novia y prometida, de 2002 a 2004; más de 18 años después, se reconciliaron y comenzaron a salir en 2021; se casaron en 2022 y la pareja se divorció en agosto de 2024.

Jennifer Garner , su primera esposa, con quien se casó en 2005 y se divorció en 2017.

Ana de Armas , relación que comenzó en el 2020 y terminó 10 meses después, para inicios de 2021.