No cabe duda de que Jennifer Lopez es una estrella de fama mundial que ha trabajado arduamente para llegar lejos y gozar del éxito que ahora tiene; es de las pocas celebridades que triunfa en varias industrias ya que tiene un lugar en el cine, la música, la televisión, la cosmética y la belleza. Pero si hay algo que también la persigue son los rumores con respecto a su personalidad, que aseguran quienes la conocen, es muy difícil. En los últimos días, exempleados de la cantante la acusaron de despido porque no cumplieron una extraña regla.

No es la primera vez que señalan que Jennifer Lopez es una persona “especial” y con muchas reglas; con anterioridad, otros exempleados e incluso artistas que han colaborado con ella la han señalado como "difícil" o "exigente". Sin embargo, en esta ocasión afirman que tiene una actitud de "diva" que complica el trato con ella. Recientemente, extrabajadores revelaron las terribles consecuencias de mirar a los ojos a JLo.

En medio de los rumores de su posible divorcio con Ben Affleck, Jennifer Lopez enfrenta acusaciones de que es difícil trabajar con ella, ya que gente que laboró a su lado compartió en redes sociales sus malas experiencias con la creadora de éxitos como “Jenny From The Block”. “Una amiga nuestra trabajó como iluminación detrás del escenario en uno de sus conciertos. Todos los trabajadores recibieron instrucciones estrictas: no mirar a Lopez, no debe haber contacto visual”, escribió un usuario de X, antes Twitter.

“Conocí a personas que trabajaban en Mohegan Sun (un casino estadounidense) y se les indicó que evitaran por completo el contacto visual con la diva. Todavía se ríen de ella hasta el día de hoy porque han aparecido allí celebridades mucho más grandes que han sido mucho más amables y amigables”, afirmó otro de los exempleados.

En TikTok También hay testimonios de que Jennifer Lopez no permite que la miren a los ojos e incluso se habla de un caso de despido, porque esta persona estableció, sin querer, contacto visual. “Tengo una amiga que trabajó en audio en un proyecto de JLo y ella hizo que lo echaran. Detuvo toda la producción y todo porque la miró a los ojos. Tengo como 15 historias más como esta”, dijo.

Una fuente cercana le dijo al medio The Mirror que la cantante es estricta sobre quién la puede mirar a ella. No obstante, esta actitud de Jennifer Lopez ha generado mucha controversia porque la han tachado de “diva” y de ser “desagradable”. Sobre estos comentarios, la famosa no se ha pronunciado al respecto.