Jennifer Lopez ya no pudo más y acudió a los tribunales para separarse legalmente de Ben Affleck: de acuerdo con un medio estadounidense, JLo solicitó el divorcio este martes 20 de agosto de 2024 luego de que por meses intentaran solucionar los problemas y salvar su matrimonio. Además, se dio a conocer que la pareja no cuenta con acuerdo prenupcial y, que, también ya no se hablan.

La historia de amor de la pareja conocida como Bennifer habría llegado a su fin luego de que recién cumplieran dos años de casados y tres de reconciliarse tras haber estado separados por más de 20 años. De acuerdo con el medio TMZ, la intérprete de ‘On the Floor’ presentó los documentos para separarse en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles este martes 20 de agosto, fecha importante para la pareja, pues un día como hoy, pero de hace dos años celebraron su segunda boda en Georgia, Estados Unidos.

Según lo informado por el medio, JLo se presentó sola, sin abogado y la famosa no pidió manutención conyugal, pero también exigió al juez que Ben Affleck no tenga el derecho de solicitarla. Asimismo, la cantante compartió con las autoridades que se separó de su esposo desde el 26 de abril de 2024, es decir, hace cuatro meses.

¿Por qué Jennifer Lopez y Ben Affleck no firmaron un acuerdo prenupcial?

Para sorpresa de todos, la pareja conocida como Bennifer no tenía acuerdo prenupcial, ya que la artista se presentó en el tribunal sin dicho documento. Al parecer, JLo creía que su amor con Ben Affleck iba a ser para toda la vida, por eso no exigió el acuerdo, sin embargo, esto pudo haber sido un error, según sus fanáticos, ya que el actor podría exigirle parte de su millonaria fortuna, la cual está valuada en 400 millones de dólares según el portal Celebrity Net Worth.

Por su parte, la fortuna del actor que interpretó a “Batman” asciende a 150 millones de dólares. Durante su relación, Jennifer y Ben adquirieron bienes y lanzaron exitosos proyectos, por lo que ambos podrían pelear por una parte del dinero que cosecharon durante los últimos dos años.

Desde que se casaron, Ben Affleck ganó mucho dinero al protagonizar “Air” e “Hypnotic”, y producir “The Instigators”. También acaba de concluir el rodaje de “The Accountant 2”.

Jennifer Lopez incrementó su fortuna gracias a “Shotgun Wedding”, “The Mother”, “This Is Me... Now” y “Atlas”.

¿Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Hasta el momento no se han confirmado los motivos de su divorcio, pero desde hace días se especula que las razones que los llevaron a separarse fueron varias; de acuerdo con el medio ¡OK! Magazine, Jennifer López le trajo "demasiado drama" a la vida de Ben Affleck.

“Jennifer tiene un gran séquito que la sigue a diario: equipo glamoroso, camarógrafos, fotógrafos, asistentes, entrenadores (…) ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer López es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, la vive y la respira”, señaló una fuente.

Agregó: “No siempre están en la misma página. Ambos tienen muchas cosas que hacer entre el cuidado de sus familias y sus compromisos laborales y puede ser mucho para ellos".

¿Cuántos años se llevan Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Jennifer Lopez y Ben Affleck se llevan tres años, ya que la cantante nació el 24 de julio de 1969 (por lo que tiene 55 años), mientras que el actor nació el 15 de agosto de 1972 (acaba de cumplir 52 años).

