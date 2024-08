La cantante Anitta dejó a todos boquiabiertos al publicar una galería de fotos con su bikini más diminuto.

La estrella brasileña posó ataviada con un diminuto bikini gris que dejó a la vista su abdomen plano y espectacular figura torneada.

Para la sesión de fotos, se metió a la piscina y elevó el glamour con diversas cadenas y un brazalete brillante. También llevó lentes oscuros para protegerse del sol y dejó suelta su cabellera ondulada.

En otras, fotografías, se ve a Anitta haciendo twerking en un antro mientras usa un vestido transparente. También irradia belleza con un bikini negro en el mar y muestra otros modelos de trajes de baño traslúcidos y tejidos.

En cada oportunidad que tuvo, Anitta sacó a relucir sus famosos pasos de baile durante su viaje a Grecia. También realizó un poco de ejercicio para mantenerse en forma. Sumó más de 1.6 millones de reacciones de sus fanáticos.

Días antes de su viaje con amigas, Anitta publicó un post por el Día del Padre. “Papá, me enseñaste a ser feliz, optimista, carismática y contagiosa. Todos los recuerdos que tenemos juntos me conmueven. Somos tan similares, tan conectados. Estoy muy feliz de que hayamos elegido ser padre e hija. Mi gran amor. La vida a tu lado es un arcoíris de diversión y conocimiento. Te amo. Feliz día del padre”, escribió.{

Anitta ahora está muy feliz dando conciertos y bailando por el mundo, pero hace unos días dijo a Today que estuvo hospitalizada en 2022 mientras luchaba contra una enfermedad desconocida que finalmente remitió.

La misteriosa condición la dejó incapaz de caminar y admitió que pensó que “iba a morir” durante la terrible experiencia. “Me puse muy enferma y estaba tan mal físicamente que no podía trabajar, y no había dejado de trabajar en muchos años”, recordó.

Mientras trabajaba para mejorar su estado de salud, se sintió inspirada a hacer música y también aprendió que no podía complacer a la gente en todo, pues asegura que pasó mucho tiempo de su vida intentándolo.

Anitta asegura que cambió toda su mentalidad en el hospital y eso se plasma en su álbum Funk Generation. “Estoy muy orgullosa de este álbum, y no lo hice pensando en las reproducciones, los algoritmos y los números. Pensé simplemente en divertirme y amar lo que hacía”.

La estrella de 31 años es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.