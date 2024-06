Las celebridades más icónicas se están dando cita en París para la Semana de la Moda y no podía faltar la reina brasileña, Anitta.

La cantante deslumbró a los fotógrafos al asistir al after party de Vogue World, después del desfile de modas que organizó la revista.

Anitta se mostró sin censura ataviada con un espectacular conjunto blanco, compuesto por top y falda. La falda se abría a la altura de la cadera y dejó ver sus medias negras transparentes. Al parecer, la estrella prefirió portar el outfit sin ropa interior.

La artista se veía fenomenal, destacando su figura marcada por el ejercicio y el baile. Como accesorios, llevó anillos y aretes plateados. Combinó el conjunto con sandalias negras de tacón y lució su belleza con un maquillaje de sombras doradas, amplias pestañas negras, rubor y labios nude con delineado de impacto. Dejó suelta su cabellera castaña.

Anitta. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

La brasileña también acudió al desfile de Schiaparelli con un un vestido de silueta de sirena en colores blanco, beige y negro. No faltó el “like” de Peso Pluma, de quien se ha vuelto muy cercana tras colaborar juntos en la canción Bellakeo.

La estrella de 31 años es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta dice que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.