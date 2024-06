Inspirados por la ciudad del amor y sin preocupaciones por el qué dirán, Christian Nodal compartió un video en sus redes sociales en el que presumió su romance con Ángela Aguilar.

Después de semanas de polémica por su relación y la supuesta infidelidad de él hacia Cazzu, la pareja del momento se dejó ver en un video, tomado en un estudio de grabación de París, compartiendo tiempo y aparentemente componiendo nueva música.

Nodal y Ángela se ven besándose, riendo juntos y tocando el piano, también se dejan ver abrazados y mirándose con complicidad.

En el video, editado con un filtro oscuro, no se escuchan sus voces, por el contrario Nodal se encargó de musicalizar con la romántica canción La vie en rose en la versión de Edith Piaf con Legends Orchestra.

La pareja ha estado en Francia los últimos días, divirtiéndose en Disneyland París y disfrutando de su amor fuera de las cámaras.

Comparan a Christian Nodal con Cantinflas

El cantante de Botella tras Botella se convirtió en la sensación de redes sociales tras aparecer en los desfiles de Dior y Rick Owens, llevados a cabo en París.

Y es que el cantante llamó la atención por los looks que lució, principalmente por el que llevó al desfile de Dior, mismo que le generó comparaciones con Cantinflas por los colores de las prendas, estilo holgado e informal.

“-¿Por qué eres tan coqueta Ángela? -¿Porque eres mi novio, Cantinflas”, “Cantinflas, ¿eres tú?”, “¿Qué le pasó a Cantinflas?”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron en sus publicaciones de Instagram.

Por su parte, los internautas le preguntaron sobre si Angela lo había acompañado y cómo estaba su hija Inti, incluso hubo quien le cuestionó su paternidad y lo llamó “padre ausente” por está lejos de ella.

“¿Y tu hija? ¿Cómo está? ¿Ya comió? ¿Ya durmió? ¿Hoy lloró? ¿Ya le sacaste los moquitos? ¿Aprendió un nuevo gesto? Ah cierto que no sos un papá presente, estás de viaje, disfrutando tu circo con el umpa lumpa”, “¿De Cazzualidad no llevas a la Angela Panini contigo?”.

También le hicieron advertencias sobre no regresar jamás a Argentina donde está cancelado: “Paso a decirte que no se te ocurra venir a Argentina. ACÁ NO TE QUEREMOS”, “Ni se te ocurra ir a hacer tu ridículo en Argentina”, “Ojalá nunca más vengas a Argentina con tu música basura. Será la primera en tirar tomates al escenario”.

Tras su separación de Cazzu y relación con Aguilar, Christian Nodal ha tenido conflictos en sus presentaciones en Sudamérica.

Y es que más allá de ser abucheado, el cantante de regional mexicano no ha vendido las localidades de los recintos como se esperaba. Tal es el caso de su próxima presentación en Buenos Aires, Argentina, donde tiene agendado un concierto en la Arena Movistar.