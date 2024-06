¿Quieres festejar a tu papá este Día del Padre? A veces no se necesita mucho dinero. Puedes alegrar su día con un mensaje, palabras de amor o algo que le haga saber cuánto lo admiras y quieres.

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que este 2024 será el próximo domingo 16 de junio.

National Day Calendar explica que la primera celebración registrada del Día del Padre en Estados Unidos ocurrió después del desastre minero de Monograph en Virginia Occidental.

“El desastre mató a 361 hombres y dejó alrededor de 1,000 niños sin padre en diciembre de 1907. Grace Golden Clayton sugirió a su pastor, Robert Thomas Webb, un día en honor a todos esos padres”, relatan.

Otros dicen que el Día del Padre surgió en 1910 cuando la mujer estadounidense Louise Smart Dood buscaba más reconocimiento para el papel de los padres en la sociedad. De esta manera, reclutó a varios clérigos que la apoyaran para la celebración.

Frases cortas para el Día del Padre

Aprovecha el Día del Padre para consentir a tu papá. Te dejamos 20 frases cortas para enviarle por WhatsApp.

1. “Querido papá, no importa a dónde vaya en la vida, siempre serás mi hombre número uno”.- Desconocido.

2. “Un padre sostiene la mano de su hija por un corto tiempo, pero sostiene su corazón para siempre”. - Desconocido.

¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

Canva

3. “Ser la niña de papá es como tener una armadura permanente para el resto de tu vida”. – Marinela Reca.

4. “Uno de los mayores regalos que he recibido vino de Dios. Yo lo llamo papá”. - Desconocido.

5. “Papá. Puede jugar como un niño, dar consejos como un amigo y proteger como un guardaespaldas”. - Desconocido.

6. “Papá, gracias por ser mi héroe, chofer, apoyo financiero, oyente, mentor de vida, amigo, guardián y simplemente por estar ahí cada vez que necesito un abrazo”. – Agatha Stephanie Line.

7. “Cuando llego a casa, mi hija corre hacia la puerta y me da un fuerte abrazo, y todo lo que sucedió ese día simplemente se desvanece”. –Hugh Jackman.

8. “En los días más oscuros, cuando me siento inadecuada, no amada e indigna, recuerdo de quién soy hija y enderezo mi corona”. -Desconocido.

9. “Mi padre no me dijo cómo vivir. Vivió y me dejó verlo hacerlo”. - Desconocido.

¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

10. “Eso es lo que hace un padre. Alivia las cargas de los que ama. Salva a los que ama de las últimas imágenes dolorosas que podrían durar toda la vida”. – George Saunders.

11. “¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia”. - Madre Teresa.

12. “Algunas personas no creen en los héroes, pero no conocen a mi papá”. - Desconocido.

13. “Mi padre me dio el regalo más grande que alguien le puede dar a otra persona, él creyó en mí”. –Jim Valvano.

14. “Un padre no es un ancla que nos detenga ni una vela que nos lleve allí, sino una luz que guía cuyo amor nos muestra el camino”. - Desconocido.

¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

¡Feliz Día del Padre! 30 frases e imágenes para celebrar a papá en su día

15. “Las lágrimas y los miedos de un padre no se ven, su amor no se expresa, pero su cuidado y protección permanecen como un pilar de fortaleza a lo largo de nuestras vidas”. – Ama H. Vanniarachchy.

16. “Nada me hace sentir más fuerte que saber que tengo un padre que me apoya. Te amo”. - Desconocido.

17. “Me has visto en mi peor momento, pero crees que soy el mejor. Te amo, papá”. - Desconocido.

18. “El vínculo que une a tu verdadera familia no es de sangre, sino de respeto y alegría en la vida del otro”. – Ricardo Bach.

19. “Papá, incluso un recuerdo fugaz de tu amorosa sonrisa es suficiente para iluminar mis días más oscuros. ¡Te amo!”. - Desconocido.

20. “Todo padre debe recordar que un día su hijo seguirá su ejemplo, no su consejo”.- Desconocido.