La actriz Sydney Sweeney elevó la temperatura este verano al posar en su cuenta de Instagram con un atrevido traje de baño en color negro con franjas blancas.

En su primera fotografía, la estrella dejó a la vista su derriere y mostró cómo navegaba sobre un lujoso yate. La actriz de Anyone But You dejó su cabellera rubia suelta en ligeras ondas y mostró su belleza sin maquillaje.

Aumentó el glamour con lentes de sol y no dudó en bajar el cierre de su traje de baño para hacerlo un poco más atrevido.

Sydney Sweeney, de 26 años, viajó con amigos. Últimamente también se le ha visto en las islas griegas y París, pero pronto volverá a trabajar porque tiene varios proyectos pendientes, entre ellos Eden, dirigida por Ron Howard y coprotagonizada por Ana de Armas, Jude Law y Vanessa Kirby. Tiene previsto su estreno en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“La película de acción y aventuras sigue a un grupo de personas que le dan la espalda a la sociedad y se mudan a las Islas Galápagos para comenzar de nuevo, pero las cosas no salen según lo planeado”, señala la reseña de Daily Mail.

También regresará al set para el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará en 2025.

Sweeney reveló en entrevista con Cosmopolitan que “habrá un salto en el tiempo” en la serie para dar cuenta de la pausa ya que se completó la producción de la segunda temporada en noviembre de 2021.

“Pasó mucho tiempo entre la primera y la segunda temporada, pero especialmente ahora con el salto en el tiempo, es un proceso nuevo para mí. Estoy aprendiendo sobre la marcha y estoy abierta a lo que venga. Pero también estoy muy emocionada. Amo a Cassie”, dijo.

La serie retrata la vida y obsesiones de un grupo de adolescentes y estrenará su última temporada en 2025, luego de dos años pausada por la huelga de guionistas que perduró meses en Estados Unidos.

El cast de Euphoria cuenta con actores de la talla de Zendaya, Jacob Elordi, Nika King , Alexa Demie y más.

Sydney Sweeney debe gran parte de su fama al papel de Cassie que interpreta en Euphoria. En la segunda temporada del programa su personaje cobró relevancia, pero hubo algunas escenas que no fueron sencillas de grabar.

Dijo al medio Deadline que le costó mucho trabajo filmar la escena donde vomita en un jacuzzi, rodeada de sus compañeras. “Tenía que tener un tubo en la boca y me estaba llenando la boca con asquerosos trozos de comida y ni siquiera sé qué más. Luego tuve que sostenerlo en la boca mientras ocurría la escena y actuar como si no lo tuviera. Luego vomitó por todas partes”, contó.

Sweeney dijo que interpretar el papel de Cassie le ha enseñado a dejar de lado sus inseguridades.

Ahora es una de las estrellas estadounidenses del momento.