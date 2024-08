Kate Middleton advirtió que la relación del príncipe Harry y Meghan Markle llegaría a este punto: de acuerdo con fuentes, el príncipe Harry estaría pasando por una etapa complicada en la que se siente “aburrido” y “triste” con su esposa en su lujosa mansión, ubicada en Montecito, California. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en su matrimonio? Esto se sabe.

La vida de felicidad y cero preocupaciones que el príncipe Harry tenía planeada en Estados Unidos resultó ser una fantasía o al menos, los últimos reportes señalan que el hijo menor de la princesa Diana vive “aburrido” y “triste” en California, Estados Unidos.

El duque de Sussex, de 39 años, se mudó a Estados Unidos en 2020 después de dejar su vida como miembro de la realeza. Ahora, él y su esposa Meghan están criando a sus hijos Archie, de cinco años, y Lilibet, de tres, en la exclusiva zona de Montecito, en California.

De acuerdo con el experto real, Tom Quinn, el príncipe Harry no la está pasando nada bien con Meghan Markle y ya no estaría tan satisfecho ni convencido de su decisión de haber renunciado a sus deberes reales.

“Desde su nacimiento, está entrenado para hacer una sola cosa: ser un miembro de la realeza, y ha desperdiciado esa oportunidad. Su apoyo incondicional a su esposa y a sus negocios nunca ha flaqueado, pero en realidad no tiene mucho que hacer en el día a día. Después de sacar a pasear al perro y tal vez dar un paseo en coche, no tiene nada que hacer más que apoyar a Meghan”, así lo dijo el experto al Daily Mail.

Esta noticia no sería sorpresa para Kate Middleton, quien en años anteriores advirtió que el comportamiento de Meghan podría ser un problema para el matrimonio, por eso no quería que Harry se casara con ella. Además, en su momento, medios británicos informaron que la princesa de Gales fue una de las que externó no estar a favor de la salida de los Sussex de la Casa Real.

Aunque Harry diga que está feliz e ilusionado de su próximo viaje a Colombia, en el cual estará acompañado de Meghan Markle, la realidad sería otra, de acuerdo con el experto en realeza, ya que extraña su “antigua vida” en Reino Unido.

Asimismo, el experto añadió que las esperanzas de Harry de un reencuentro con el rey Carlos III y el príncipe William son cada vez más escasas, por lo que el duque de Sussex estaría replanteando una estrategia.

“En lo que respecta a sus familiares en el Reino Unido, (Harry) está muy conflictuado. Está molesto por estar más que nunca en la calle y está empezando a pensar que sus interminables demandas de disculpas tendrán que quedar en un segundo plano si se quiere lograr algún tipo de tregua. Quiere una tregua en parte por razones egoístas: finalmente se dio cuenta de que necesita seguir siendo una especie de miembro de la realeza si Estados Unidos quiere seguir estando interesado en él", aseguró Quinn.

Kate Middleton habló por teléfono con Meghan Markle y esto le dijo

Recientemente salió a la luz información de que Kate Middleton le hizo una llamada telefónica a Meghan Markle, luego de que ambas estuvieran distanciadas y molestas la una con la otra por los tratos dentro de la familia real y por las declaraciones de los duques de Sussex en medios.

A finales del año pasado, tras la publicación del libro “Endgame”, de Omid Scobie, el rey Carlos III obligó a Kate Middleton a hablar por teléfono con Meghan Markle para que “aclararan las cosas” luego de los señalamientos que se hacían en la obra, así lo informó In Touch Weekly

“Charles obligó a Kate a convertirse en su pacificadora después de la negativa de William (…) Ella estuvo de acuerdo, porque cuando se trata de la familia real, Kate siempre se ha tomado sus deberes en serio: hace lo que le dicen”, dijo la fuente.