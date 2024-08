Desde que Kate Middleton se unió a la familia real, ha tenido que hacer varias cosas en contra de su voluntad, una de ellas, usar el título nobiliario que ahora ostenta, pues la esposa del príncipe William no quería ser princesa de Gales y planeaba renunciar. ¿Por qué? ¿Le teme a la maldición que persigue a las mujeres que algún día fueron princesas de Gales? Esta es la razón.

Kate Middleton es uno de los integrantes de la familia real más populares y queridos por los fanáticos y seguidores de la corona británica, aunque toda esta fama no ha sido fácil de lograr y menos cuando su vida dentro de la realeza ha estado rodeada de polémicas, como la supuesta infidelidad que sufrió por parte de su esposo William, quien tendría una relación amorosa con Rose Hanbury o, las acusaciones que Meghan Markle hizo contra ella.

Aunque la vida de la princesa de Gales podría parecer fácil y sin preocupaciones, la realidad es otra y ella también ha sido obligada a adaptarse a las estrictas reglas de la familia real británica. Una de estas señalaba que ella tenía que ser llamada princesa de Gales y cuando ese momento llegó (tras la muerte de la reina Isabel II), la esposa de William no estuvo de acuerdo.

Un libro recién publicado que trata sobre la vida de Kate Middleton reveló la razón por la que planeaba renunciar a ser princesa de Gales y el motivo tendría que ver con el profundo respeto que siente hacia la princesa Diana, madre de su esposo, y quien falleció el 31 de agosto de 1997.

Robert Jobson, autor del libro, “Catherine, The Princess of Wales” señala que Middleton se planteó seguir los pasos de la reina Camilla, ya que, cuando se casó con el hoy rey Carlos III no adoptó el título de princesa de Gales por respeto al recuerdo de Diana. Fue así como fue nombrada Duquesa de Cornualles y permaneció con dicho título nobiliario hasta el fallecimiento de la reina Isabel II y la posterior coronación de Carlos.

“Ella sabía que las comparaciones con Diana iban a ser inevitables, ya que su muerte provocó un tsunami de rabia y dolor. Y tenía razón. Las similitudes y diferencias entre las dos mujeres han sido analizadas y diseccionadas hasta el infinito y hasta discutidas en el interior de la Casa Real”, menciona Jobson en su libro.

Agregó: “Kate sintió que todo iba a ser demasiado estresante. Los miedos de Kate, efectivamente, se hicieron realidad, pero la princesa sí adoptó el título que le correspondía".

¿Qué piensa el príncipe William sobre que Kate Middleton planeaba renunciar a ser princesa de Gales? El heredero al trono de Reino Unido siempre apoyó a su esposa pero le dejó en claro que las dos eran diferentes y que ella debía hacer su propio camino. Cuando se le cuestionó a William sobre este tema, respondió: “Nadie va a poder sustituir a mi madre. Lo que hizo fue fantástico. La cuestión es hacer nuestro propio camino y nuestro propio futuro y Kate va a hacer un trabajo muy bueno”.

¿Kate Middleton le teme a la maldición que persigue a las princesas de Gales?

Hasta ahora, ninguna fuente oficial ha informado sobre si Kate Middleton le tiene miedo a la maldición que supuestamente persigue a las mujeres que son nombradas princesas de Gales. Dicha maldición plantea que quienes obtienen este título pasan una vida llena de sufrimiento y tragedias lamentables. Algunos seguidores de la familia real británica aseguran que a Kate le “cayó” la maldición cuando fue diagnosticada con cáncer.