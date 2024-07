Sydney Sweeney causó sensación en redes sociales con una serie de fotos en las que aparece luciendo radiante y más sensual que nunca.

Las fotografías que se están haciendo virales de la actriz de Euphoria la muestran bella y sexy, con un pequeño conjunto que dejó a la vista su tonificada silueta y voluptuosos atributos.

Usó un conjunto de Miu Miu compuesto por un top bandeau marrón con estampado de paliacate y una falda del mismo estilo corta y con volumen sobre las caderas. Ambas prendas ayudaron a delinear sus curvas de infarto y vientre plano.

Al atuendo le sumó una tote bag color beige con bordes marrones y un pequeño collar de corazones de oro.

Sydney Sweeney presumió su corte de cabello con un peinado bob voluminoso acomodado de lado.

Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial durazno y blush rosado.

“No hago mirror selfies a menudo, pero cuando lo hago son caóticas”, escribió bajo la publicación de Instagram.

En una reciente entrevista que le dio a Variety, la celebridad habló sobre cómo ha sido encasillada por su tipo de cuerpo y no reconocida lo suficiente por su talento como actriz.

Ella le dijo a la revista: “Lo veo y no puedo permitirme tener una reacción, no sé cómo explicarlo; todavía estoy tratando de hacerlo, descubriendo por mí misma.'La gente se siente conectada y libre de poder hablar de mí como quieran, porque creen que he renunciado a mi vida. Que ya no estoy a nivel humano, porque soy actriz”.

Sweeney recibió hace unos meses severas críticas de la productora Carol Baum acerca de su belleza y su talento frente a las cámaras.

La productora se burló de la reciente comedia Anyone But You que protagoniza Sydney y dijo que era “invisible” y además señaló que "no sabe actuar" y que "tampoco es atractiva" como se comenta.

Tras los comentarios, Sweeney se pronunció al respecto burlándose de lo que se dice de ella y los cuestionamientos sobre su talento en redes sociales con fotografías sugerentes y hablando de los múltiples proyectos que tiene como actriz y productora.

Después de estrenar con éxito su película Inmaculada a nivel internacional, Sydney tiene en puerta los filmes Echo Valley, la biografía de Christy Martin y Eden.

De acuerdo con los informes, la actriz encarnará a la boxeadora Christy Martin en la biopic que contará el camino personal de la boxeadora y su llegada a la portada de Sports Illustrated.