Yuya ayuda a que hijo de influencer termine de estudiar tras quedar “sin nada” Eva de Metal aseguró que su hijo logró terminar la primaria gracias a Yuya; "mi ex me quebró los negocios, me sacó todo el dinero y nos dejó sin nada"

Yuya ayuda a que hijo de influencer termine de estudiar tras quedar “sin nada”. Foto: Captura Instagram