La actitud de Paulina Rubio, una de las cantantes que protagonizaron la gira 90s Pop Tour, causó el desagrado del público, luego de que se viralizó la forma en que “explotó” contra un baterista en pleno concierto en la Arena Ciudad de México.

Durante la interpretación de ‘Ni una sola palabra’, la artista mexicana se molestó con el músico identificado como Luis Martínez, tras un error técnico que provocó el desfase del ritmo con la voz.

“¡A ver batería! ¿Qué pe** cabr**? ¡¿Qué pe**?!”, gritó en medio de la canción, por lo que fue cuestionada en redes sociales por darle un trato "prepotente y humillante" a los trabajadores.

Luis Martínez, también conocido como Chunky Drums, habló sobre el incidente en una publicación de Instagram, donde aseguró que “no todo fue malo”, sin embargo, días después publicó un video para informar los detalles.

En la grabación, expresó que fue una “experiencia horrible que no le desea a nadie”, pero que a pesar de que el primer posteo lo realizó como forma empática hacia la situación, no tiene “nada de qué disculparse”.

“No salgo a pedir una disculpa, no tengo nada de qué disculparme, pero no me lo tomo personal, fue la frustración del momento”, comentó.

Además, dijo que así como el incidente no fue su culpa, tampoco lo fue de Paulina Rubio ni del director ni del staff, sin embargo, señaló que la reacción de ‘la chica dorada’ no le “agradó en lo absoluto”.

¿Qué pasó en realidad con el baterista en el escenario ?

Martínez, reveló que el accidente en el escenario se produjo por una falla en el monitoreo, ya que perdió el contacto con “todo lo que estaba sucediendo”, no sólo con la secuencia, como usuarios de redes sociales habían especulado.

“Perdí todo el monitoreo, no solo el clic, perdí todo lo que estaba sucediendo en el escenario, deje de escuchar a mis amigos músicos, y la única referencia que yo tenía era el rebote de la arena”, comentó.

Tras el fallo técnico, el baterista no fue despedido y su trabajo “no se vio afectado en lo absoluto”, además, reveló que no “celebra todos los comentarios y la violencia virtual” que recibió la artista. Para finalizar, aseguró que no forma parte del equipo de la interprete de 'Yo no soy esa mujer', ya que es el baterista de la gira 90s Pop Tour.