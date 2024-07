Los reflectores no han dejado de mirar hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal desde el anuncio de su relación amorosa y ahora, de acuerdo con sus seguidores, existe una pista más de su supuesto matrimonio.

Aneliz Aguilar, hermana de la cantante mexicana, sorprendió al publicar una fotografía con su reencuentro tras semanas de separación, luego de que la intérprete de ‘En Realidad’ acompañó a Nodal durante su gira por Europa y la Semana de la Moda de París.

LEER MÁS: Irina Baeva triunfó en México gracias a exnovio mexicano que la sacó de Rusia. ¿Quién es?

Sin embargo, la postal llamó la atención de los internautas, quienes aseguraron que la joven de 20 años posó frente al espejo con dos anillos: "el primero de compromiso y el segundo de matrimonio".

En la fotografía se observa a las hermanas Aguilar en un centro deportivo, sin embargo, el brazo de ‘La Princesa del Regional Mexicano’ recubre la espalda de Aneliz y deja caer su mano por el frente, donde deja ver dos anillos, uno en tonalidades rosadas y otro de apariencia dorada.

LEER MÁS: Yucatecos llaman a “destruir” estatua de Poseidón por “enfurecer” a Chaac

Aneliz y Ángela Aguilar. Foto: Captura Instagram

Los rumores del presunto matrimonio de Aguilar y Nodal se acrecentaron cuando el maquillista Stefano Comelli, compartió una serie de videos maquillando a la cantante al estilo "boda" en Roma, Italia,

Sin embargo, a pesar de que el makeup artist es especialista en maquillajes para novias, la joven originaria de Los Ángeles, California, informó que no contrajo matrimonio con Nodal y no está embarazada.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, reveló para la revista Quién.

Critican a Ángela Aguilar por “hacer ejercicio con esponjas”

Previo al Festival de Machala Vive la Música, que se celebró en Ecuador, captaron a Ángela y Nodal con la misma vestimenta, pero usuarios criticaron la apariencia física de la cantante, debido a que “no se le notaban sus curvas”.

Además, en la fotografía que compartió Aneliz, las críticas hacia el cuerpo de la joven de 20 años se acrecentaron, ya que ambas salen frente al espejo, pero la novia de Nodal “luce diferente".

En comentarios, internautas señalaron que “hace ejercicio con esponjas”, ya que con los leggins blancos con los que posó, muestra una figura más curvilínea a las fotografías capturadas por los paparazzi.