Los fanáticos en redes sociales aseguran que, en medio de su idílico romance y la polémica que éste desató, Ángela Aguilar está celosa de las mujeres que rodean a Christian Nodal, incluida la cantante Carolina Ross.

Y es que Nodal dejó de seguir en redes sociales a su amiga Carolina Ross y puso distancia entre los dos, supuestamente por orden de Ángela, que estaría "celosa" de ella.

Si bien estas son especulaciones, Ross dijo en un programa de televisión que recientemente se dio cuenta que Christian la había dejado de seguir en Instagram y que no tenía claro el por qué o en qué momento pasó.

“De pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije: ‘ah, pues pasó algo’, y ya”, contó.

La cantante no dio más detalles sobre la distancia que tomó Nodal de ella y prefirió guardar silencio sobre la relación romántica que sostiene con Aguilar desde hace unas semanas.

Asimismo, dijo que prefería quedarse con los buenos recuerdos de cuando él, como su “buen amigo”, la invitó a cantar en sus conciertos y no con las polémicas impresiones que han acaparado los últimos días en los medios de comunicación y redes sociales.

“Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara”, dijo.

“El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él”, agregó.

Las redes sociales no han parado desde que explotó la polémica por la relación entre Ángela y Christian, tal es el caso de que cada día hay actualizaciones sobre su romance, detalles sobre cómo iniciaron y como van hasta ahora, así como la forma en que Nodal pudo haberle sido infiel a Cazzu.

Ahora, la polémica sigue con los supuestos celos que Ángela le tiene a Carolina hasta el punto de pedirle a su novio que cortara lazos con ella.

La vez que Christian Nodal besó a Carolina Ross en el escenario

Cabe recordar que Christian Nodal dio de qué hablar en su momento por haber besado en el escenario a Carolina Ross durante uno de los conciertos a los que fue invitada, exactamente al que dió en el Palenque de la Feria de San Isidro, Metepec, de 2022.

Esto sucedió poco después de haber terminado con Belinda en medio de otra polémica.

Tras la viralización de varios videos del beso, los fans creyeron y aseguraron que Nodal y Ross estaban en medio de un nuevo romance, aunque esto se desmintió cuando él comenzó a salir con Cazzu de forma oficial.

📹| Christian Nodal cantando con Carolina Ross "No Te Contaron Mal", en el Palenque de la Feria de San Isidro, Metepec (noche 2).



(vía: marian.francoo)

“Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo…”, dijo el cantante en uno de los videos difundidos del palenque, antes de ser interrumpido por la multitud que le pidió que besara a Ross.

“Es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”, agregó el cantante.

Poco después del beso, ambos cantaron el éxito No te contaron mal de Christian.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross no sólo fue telonera y amiga cercana de Christian Nodal hace unos años.

Actualmente es una estrella del regional mexicano que ha tenido éxito por sí sola con interpretaciones de varias canciones del género musical, mismas que ha compartido en redes sociales.

Nació en Culiacán, Sinaloa el 23 de septiembre de 1995, por lo que ahora tiene casi 28 años. Creció dentro de una familia algo disfuncional con padres divorciados, una abuela enferma y una personalidad llena de inseguridades debido a su peso y el bullying que ejercían sobre ella en la escuela, según cuenta en su perfil de Spotify.

Desde pequeña soñó presentarse en los grandes escenarios y ser una cantante famosa en todo el mundo; su madre, al notar su pasión por la música y los problemas psicológicos que estaba desarrollando debido al acoso, la llevó a terapia y la apoyó para superar sus traumas, pero también para seguir su sueño.

Además de ser telonera de Nodal y de cantar con él, Carolina ha destacado en la industria por cantar el Himno Nacional Mexicano en una de las peleas de Canelo Álvarez y por subir al escenario a interpretar Vivo por ella con Andrea Bocelli en una de sus presentaciones de la gira Bocelli: Live in Concert.